СКА одолел «Витязь» и стал первым четвертьфиналистом Кубка Гагарина

Фрагмент матча
СКА
В основное время за армейцев отличились Антон Белов и Сергей Плотников. За хозяев шайбы забросили Вилле Лаюнен и Алексей Макеев.
Для того, чтобы определить победителя, командам потребовалось провести на льду еще 53 минуты чистого времени. Победную шайбу СКА в конце третьего овертайма забросил Лукас Бенгтссон.
Армейцы выиграли у подольской команды все четыре встречи и первыми вышли в полуфинал Западной конференции.
КХЛ. 1/4 финала конференций. Четвертый матч
«Витязь» (Подольск) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 3ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Белов — 1 (Бенгтссон, Ткачев), 0:48 — 0:1. Лаюнен — 1 (бол., Бывальцев, Ержабек), 18:11 — 1:1. Макеев — 2 (Бывальцев), 43:53 — 2:1. Плотников — 2 (Кетов, Кемппайнен), 53:12 — 2:2. Бенгтссон — 1 (бол.), 113:02 — 2:3Вратари: Ежов — ХелльбергБроски: 56 (16+8+11+21) — 70 (14+14+12+30)Штраф: 4 — 8