СКА одолел «Витязь» и стал первым четвертьфиналистом Кубка Гагарина

Подольскийна своем льду проиграл питерскому(2:3 ОТ) в четвертом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

В основное время за армейцев отличились Антон Белов и Сергей Плотников. За хозяев шайбы забросили Вилле Лаюнен и Алексей Макеев.

Для того, чтобы определить победителя, командам потребовалось провести на льду еще 53 минуты чистого времени. Победную шайбу СКА в конце третьего овертайма забросил Лукас Бенгтссон.

Армейцы выиграли у подольской команды все четыре встречи и первыми вышли в полуфинал Западной конференции.