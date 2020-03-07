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    СКА одолел «Витязь» и стал первым четвертьфиналистом Кубка Гагарина

    Хоккей КХЛ Витязь СКА Прогнозы на КХЛ
    Подольский «Витязь» на своем льду проиграл питерскому СКА (2:3 ОТ) в четвертом матче 1/8 финала Кубка Гагарина.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В основное время за армейцев отличились Антон Белов и Сергей Плотников. За хозяев шайбы забросили Вилле Лаюнен и Алексей Макеев.

    Для того, чтобы определить победителя, командам потребовалось провести на льду еще 53 минуты чистого времени. Победную шайбу СКА в конце третьего овертайма забросил Лукас Бенгтссон.

    Армейцы выиграли у подольской команды все четыре встречи и первыми вышли в полуфинал Западной конференции.

    КХЛ. 1/4 финала конференций. Четвертый матч
    «Витязь» (Подольск) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 3ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Белов — 1 (Бенгтссон, Ткачев), 0:48 — 0:1. Лаюнен — 1 (бол., Бывальцев, Ержабек), 18:11 — 1:1. Макеев — 2 (Бывальцев), 43:53 — 2:1. Плотников — 2 (Кетов, Кемппайнен), 53:12 — 2:2. Бенгтссон — 1 (бол.), 113:02 — 2:3Вратари: Ежов — ХелльбергБроски: 56 (16+8+11+21) — 70 (14+14+12+30)Штраф: 4 — 8
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