Квартальнов: Жаль, что не дотерпели в основное время

Главный тренер «Ак Барса»подвел итоги третьего матча серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с(2:1 ОТ).

«Очень тяжелая игра, жаль, что не дотерпели в основное время. У "Нефтехимика" было не так много шансов в третьем периоде, и вот тут "бам"…

Два периода шла очень интересная, равная игра. В овертайме мы дожали соперника, хотя и сильно боялись его контратаки.

Но, хорошо, что все закончилось нашей победой», — приводит слова Квартальнова пресс-служба КХЛ.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу казанской команды. Следующая встреча между командами состоится 8 марта в Нижнекамске. 0