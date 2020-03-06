Квартальнов: Жаль, что не дотерпели в основное время

Дмитрий Квартальнов
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«Очень тяжелая игра, жаль, что не дотерпели в основное время. У "Нефтехимика" было не так много шансов в третьем периоде, и вот тут "бам"…
Два периода шла очень интересная, равная игра. В овертайме мы дожали соперника, хотя и сильно боялись его контратаки.
Но, хорошо, что все закончилось нашей победой», — приводит слова Квартальнова пресс-служба КХЛ.
После этой игры счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу казанской команды. Следующая встреча между командами состоится 8 марта в Нижнекамске. 0