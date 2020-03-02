Дубль Фрэттина помог «Ак Барсу» обыграть «Нефтехимик»

В составе победителей отличились Мэтт Фрэттин (дважды), Эмиль Галимов и Михаил Глухов.
Единственную шайбу «Нефтехимика» забросил Марат Хайруллин.
Казанцы повели в серии до четырех побед со счетом 1:0. Вторая встреча между командами состоится 4 марта в Казани.
КХЛ. 1/4 финала конференций
«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)
Голы: Фрэттин — 1 (Ар. Галимов, Галиев), 7:07 — 1:0. Э. Галимов — 1 (Лукоянов), 12:47 — 2:0. Хайруллин — 1 (Берглунд), 14:08 — 2:1. Глухов — 1 (Педан, Викстранд), 41:28 — 3:1. Фрэттин — 2 (бол., Галиев, Яруллин), 54:06 — 4:1Вратари: Билялов — БарулинБроски: 29 (8+12+9) — 32 (10+13+9)Штраф: 6 — 10