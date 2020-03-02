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    Дубль Фрэттина помог «Ак Барсу» обыграть «Нефтехимик»

    Хоккей КХЛ Ак Барс Нефтехимик Прогнозы на КХЛ
    Казанский «Ак Барс» в первом матче серии плей-офф КХЛ обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 4:1 (2:1, 0:0, 2:0).

    «Ак Барс»
    «Ак Барс»

    В составе победителей отличились Мэтт Фрэттин (дважды), Эмиль Галимов и Михаил Глухов.

    Единственную шайбу «Нефтехимика» забросил Марат Хайруллин.

    Казанцы повели в серии до четырех побед со счетом 1:0. Вторая встреча между командами состоится 4 марта в Казани.

    КХЛ. 1/4 финала конференций
    «Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)
    Голы: Фрэттин — 1 (Ар. Галимов, Галиев), 7:07 — 1:0. Э. Галимов — 1 (Лукоянов), 12:47 — 2:0. Хайруллин — 1 (Берглунд), 14:08 — 2:1. Глухов — 1 (Педан, Викстранд), 41:28 — 3:1. Фрэттин — 2 (бол., Галиев, Яруллин), 54:06 — 4:1Вратари: Билялов — БарулинБроски: 29 (8+12+9) — 32 (10+13+9)Штраф: 6 — 10
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