«Сибирь» завершила регулярный чемпионат победой над рижским «Динамо»

«Сибирь» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги на домашней площадке победила рижское

Хозяева выиграли со счетом 4:2

На 12-й минуте заброшенной шайбой отметился нападающий Картер Эштон. На старте второго периода «Динамо» укрепило свое преимущество усилиями защитника Бена Маршалла.

Однако «Сибирь» смогла переломить ход встречи. На 31-й минуте гол забил нападающий Микаэль Руохомаа, а в третьем периоде точные броски удались Игорю Макарову и Александру Шарову. Точку поставил Юрки Йокипакка.

«Сибирь» закончила регулярный чемпионат на пятой позиции на Востоке и в первом раунде плей-офф сыграет с «Автомобилистом». Латвийский клуб не пробился в плей-офф, став одиннадцатым на Западе.