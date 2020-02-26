«Сибирь» завершила регулярный чемпионат победой над рижским «Динамо»

Игроки «Сибири»
ХК «Сибирь»
Хозяева выиграли со счетом 4:2
На 12-й минуте заброшенной шайбой отметился нападающий Картер Эштон. На старте второго периода «Динамо» укрепило свое преимущество усилиями защитника Бена Маршалла.
Однако «Сибирь» смогла переломить ход встречи. На 31-й минуте гол забил нападающий Микаэль Руохомаа, а в третьем периоде точные броски удались Игорю Макарову и Александру Шарову. Точку поставил Юрки Йокипакка.
«Сибирь» закончила регулярный чемпионат на пятой позиции на Востоке и в первом раунде плей-офф сыграет с «Автомобилистом». Латвийский клуб не пробился в плей-офф, став одиннадцатым на Западе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Динамо» (Рига) — 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
Голы: Эштон — 15 (Маршалл, Протапович), 11:59 — 0:1. Маршалл — 2 (Липсбергс), 20:49 — 0:2. Руохомаа — 13 (бол., Йокипакка), 30:02 — 1:2. Макаров — 3 (Шашков, Алексеев), 49:25 — 2:2. Шаров — 14 (Йокипакка, Морозов), 50:43 — 3:2. Романцев — 11 (бол., Йокипакка, Пелтола), 55:04 — 4:2Вратари: Красиков — Салак (Лиепиньш, 49:25, 58:09 — 59:47)Штраф: 14-8Броски: 21 (4+9+8) — 25 (6+8+11)