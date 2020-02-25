«Торпедо» — «Йокерит»: счет матча 3:1, обзор голов

Хоккеисты «Торпедо»
ХК «Торпедо»
Встреча, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:1 (3:1, 0:0, 0:0).
Победу хозяевам принесли точные броски Джордана Шредера (9 минута), Тая Ратти (9) и Кирилла Уракова (12).
У проигравших отличился Никлас Йенсен (12).
Благодаря этому успеху нижегородская команда гарантировала себе место в плей-офф Кубка Гагарина.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)
Голы: Шредер — 19 (Жафяров), 8:14 — 1:0. Рэтти — 11 (Бочаров, Белевич), 8:25 — 2:0. Йенсен — 15 (Контиола), 11:29 — 2:1. Ураков — 7 (Ильин), 12:01 — 3:1Вратари: Линдбек — А. Ниеми (58:45)Штраф: 2 — 6Броски: 25 (10+5+10) — 40 (16+13+11)
В турнирной таблице Западной конференции «Торпедо» занимает седьмое место (64 очка), а «Йокерит» — третье (84 очка). 0