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    «Спартак» победил «Ак Барс», Галимов оформил дубль

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    Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над «Ак Барсом» (6:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Спартак»
    «Спартак»

    В составе москвичей дубль оформил Ансель Галимов (39-я и 47-я минуты), еще по голу на счету Александра Хохлачева (21), Артема Федорова (25), Каспарса Даугавиньша (44) и Мартиньша Карсумса (45).

    Казанцы ответили шайбами Станислава Галиева (10), Владимира Галузина (22) и Виктора Тихонова (35).

    «Спартак» с 74 очками идет на пятой позиции Западной конференции. «Ак Барс» лидирует на Востоке (89).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 6:3 (0:1, 3:2, 3:0)
    Голы: Галиев — 16 (Викстранд, Аверин), 9:21 — 0:1. Хохлачев — 14 (Виклунд, Федоров), 20:35 — 1:1. Галузин — 3 (Тихонов, Лямкин), 21:30 — 1:2. Федоров — 18 (бол., Даугавиньш, Хохлачев), 24:24 — 2:2. Тихонов — 5 (бол., Воронков, Галиев), 34:12 — 2:3. Галимов — 8 (бол., Херсли, Никонцев), 38:24 — 3:3. Даугавиньш — 17 (Никонцев, Д. Вишневский), 43:57 — 4:3. Карсумс — 11 (Галимов), 44:35 — 5:3. Галимов — 9 (мен., Гудачек, Гончаров), 46:34 — 6:3Вратари: Гудачек — Рейдеборн (Билялов, 44:35)Броски: 23 (4+10+9) — 31 (10+10+11)Штраф: 18 — 12
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