«Спартак» победил «Ак Барс», Галимов оформил дубль

Московскийодержал домашнюю победу над(6:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе москвичей дубль оформил Ансель Галимов (39-я и 47-я минуты), еще по голу на счету Александра Хохлачева (21), Артема Федорова (25), Каспарса Даугавиньша (44) и Мартиньша Карсумса (45).

Казанцы ответили шайбами Станислава Галиева (10), Владимира Галузина (22) и Виктора Тихонова (35).

«Спартак» с 74 очками идет на пятой позиции Западной конференции. «Ак Барс» лидирует на Востоке (89).