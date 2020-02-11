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    «Витязь» в овертайме переиграл «Сочи»

    Хоккей КХЛ Витязь Сочи Прогнозы на КХЛ
    «Витязь» в дополнительное время добыл победу над «Сочи» в рамках регулярного первенства КХЛ (2:1 ОТ).

    Никлас Бурстрем
    Никлас Бурстрем

    Гости первыми вышли вперед, забив во втором периоде. В третьем периоде хозяева выровняли положение, и уже в овертайме победу своей команде принес Александр Семин.

    «Витязь» седьмой с 60 очками, а «Сочи» занимает 9 место с 53 очками и отстает от зоны плей-офф на 5 пунктов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» (Подольск) — «Сочи» (Сочи) — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Мосалев — 5 (бол., Александров, Шмелев), 33:07 — 0:1. Моисеев — 6 (Евсеенков, Макеев), 46:02 — 1:1. Семин — 15 (Макеев), 60:31 — 2:1Вратари: Ежов — Налимов
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