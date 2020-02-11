«Витязь» в овертайме переиграл «Сочи»

в дополнительное время добыл победу надв рамках регулярного первенства КХЛ (2:1 ОТ).

Гости первыми вышли вперед, забив во втором периоде. В третьем периоде хозяева выровняли положение, и уже в овертайме победу своей команде принес Александр Семин.

«Витязь» седьмой с 60 очками, а «Сочи» занимает 9 место с 53 очками и отстает от зоны плей-офф на 5 пунктов.