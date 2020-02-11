СКА обыграл «Амур», одержав шестую победу подряд

За армейцев шайбы забросили Александр Барабанов, Василий Токранов и Евгений Кетов.
В составе хабаровчан отличились Ондржей Витасек и Денис Голубев.
Армейцы одержали шестую победу подряд и в Западной конференции уступают только ЦСКА. «Амур» прервал серию из четырех побед и идет 11-м на Востоке.
КХЛ. Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
Голы: Витасек — 4 (Рассказов, Лазарев), 18:33 — 0:1. Барабанов — 10 (Ткачев, Якупов), 20:44 — 1:1. Токранов — 3, 27:36 — 2:1. Голубев — 6 (Г. Зогорна), 54:43 — 2:2. Кетов — 11 (Белов, Марченко), 56:52 — 3:2Вратари: Самонов — Киселев (58:35)Броски: 27 (11+9+7) — 19 (5+9+5)Штраф: 8 — 12