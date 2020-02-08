Олимпийская сборная России уступила Словакии

потерпела поражение от(1:2) во втором матче на турнире Kaufland Cup в Попраде.

Голами в составе победителей отметились Марек Дялога и Михал Хован. За россиян отличился Максим Соркин.

Напомним, в первом матче турнира Олимпийская сборная России обыграла команду Белоруссии (1:0).

Российская команда заняла итоговое второе место на Kaufland Cup, набрав 3 очка по итогам двух встреч. Победителями стали хозяева турнира — команда Словакии (6 очков).