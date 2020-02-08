Олимпийская сборная России уступила Словакии

Сборная России
ФХР
Голами в составе победителей отметились Марек Дялога и Михал Хован. За россиян отличился Максим Соркин.
Напомним, в первом матче турнира Олимпийская сборная России обыграла команду Белоруссии (1:0).
Российская команда заняла итоговое второе место на Kaufland Cup, набрав 3 очка по итогам двух встреч. Победителями стали хозяева турнира — команда Словакии (6 очков).
Kaufland Cup
Словакия — Россия (ол.) — 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Голы: Дялога — 1 (Лампер, Зиго), 8:59 — 1:0. Хован — 1 (бол., Марцинко, Гернат), 12:28 — 2:0. Соркин — 1 (Дорофеев), 52:52 — 2:1Вратари: Рибар — Мельничук