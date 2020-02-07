Зернов: То, что у нас молодой состав — не оправдание

Нападающий сборной Россииподелился впечатлениями после поражения национальной команды в первом матче шведского этапа Евротура против Финляндии (0:3).

«Во втором и третьем периоде мы довольно неплохо играли, создавали моменты, но не получилось забить.

То, что у нас молодой состав — не оправдание. Всем дали шанс, и надо им пользоваться, на каждую игру выходить с желанием.

Желание было, просто начало мы проспали, получили быстрые голы. Пришлось отыгрываться, надо было больше играть на ворота, попроще действовать, но мы не смогли забить», — отметил Зернов в интервью ТАСС.

Сборная России проведет следующий матч на турнире 8 февраля против Швеции. 0