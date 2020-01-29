ЦСКА на выезде разгромил «Адмирала»

В матче КХЛна выезде разобрался свыиграв со счетом 5:2.

В составе гостей голами отметились Михаил Григоренко, Антон Слепышев, Марио Кемпе, Кирилл Капризов и Михаил Карнаухов. Первые четыре хоккеиста набрали по два очка, сделав еще по одной результативной передаче.

ЦСКА выиграл в шестой раз подряд. Команда одержала победу в Дивизионе Тарасова и Западной конференции, набрав 82 очка.