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    ЦСКА на выезде разгромил «Адмирала»

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    В матче КХЛ ЦСКА на выезде разобрался с «Адмиралом» выиграв со счетом 5:2.

    Алексей Марченко
    Алексей Марченко

    В составе гостей голами отметились Михаил Григоренко, Антон Слепышев, Марио Кемпе, Кирилл Капризов и Михаил Карнаухов. Первые четыре хоккеиста набрали по два очка, сделав еще по одной результативной передаче.

    ЦСКА выиграл в шестой раз подряд. Команда одержала победу в Дивизионе Тарасова и Западной конференции, набрав 82 очка.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — ЦСКА (Москва) — 2:5 (0:0, 1:3, 1:2)
    Голы: Карнаухов — 4 (Робинсон, Калинин), 23:51 — 0:1. Григоренко — 15 (бол., Слепышев), 33:37 — 0:2. Слепышев — 14 (бол., Вей, Григоренко), 35:06 — 0:3. Мерескин — 4, 37:53 — 1:3. Кемпе — 3 (Науменков, Капризов), 47:28 — 1:4. Бакош — 16 (бол., Лалонд, Юнг), 53:21 — 2:4. Капризов — 25 (Кемпе, Киселевич), 53:37 — 2:5Вратари: Олкинуора (Красоткин, 35:06) — СорокинШтраф: 32 — 6Броски: 18 (5+4+9) — 44 (15+19+10)
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