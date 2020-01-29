«Амур» добыл победу над «Салаватом» в серии буллитов

Вторая победа «Амура» подряд
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В основное время команды не забили ни одной шайбы. Кроме того, счет 0:0 был зафиксирован и после дополнительного времени.
В серии буллитов точнее были хозяева. На их счету две шайбы, тогда как гости ни разу не смогли отличиться.
Оба клуба представляют Восточную конференцию. «Салават» остался на 6 месте с 58 очками. «Амур» на идет одиннадцатым с 48 пунктами.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» — «Салават Юлаев» — 0:0 (1:0) Б
Победный буллит: Вл. УшенинВратари: Аликин — МетсолаШтраф: 4 — 6Броски: 24 (8+11+2+3) — 36 (13+12+5+6)