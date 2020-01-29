«Амур» добыл победу над «Салаватом» в серии буллитов

В матче чемпионата КХЛна своем льду переигралблагодаря более точной серии буллитов.

В основное время команды не забили ни одной шайбы. Кроме того, счет 0:0 был зафиксирован и после дополнительного времени.

В серии буллитов точнее были хозяева. На их счету две шайбы, тогда как гости ни разу не смогли отличиться.

Оба клуба представляют Восточную конференцию. «Салават» остался на 6 месте с 58 очками. «Амур» на идет одиннадцатым с 48 пунктами.