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    «Амур» добыл победу над «Салаватом» в серии буллитов

    Хоккей КХЛ Амур Салават Юлаев Прогнозы на КХЛ
    В матче чемпионата КХЛ «Амур» на своем льду переиграл «Салават Юлаев» благодаря более точной серии буллитов.

    Вторая победа «Амура» подряд
    Вторая победа «Амура» подряд

    В основное время команды не забили ни одной шайбы. Кроме того, счет 0:0 был зафиксирован и после дополнительного времени.

    В серии буллитов точнее были хозяева. На их счету две шайбы, тогда как гости ни разу не смогли отличиться.

    Оба клуба представляют Восточную конференцию. «Салават» остался на 6 месте с 58 очками. «Амур» на идет одиннадцатым с 48 пунктами.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» — «Салават Юлаев» — 0:0 (1:0) Б
    Победный буллит: Вл. УшенинВратари: Аликин — МетсолаШтраф: 4 — 6Броски: 24 (8+11+2+3) — 36 (13+12+5+6)
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