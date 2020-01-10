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    «Сан-Хосе» дома обыграл «Коламбус»

    Хоккей НХЛ Сан-Хосе Шаркс Коламбус Блю Джекетс Прогнозы на НХЛ
    В матче регулярного турнира НХЛ «Сан-Хосе» на своем льду переиграл «Коламбус» со счетом 3:1.

    Логан Кутюр
    Логан Кутюр

    В составе гостей 2-минутным штрафом отметился защитник Владислав Гавриков. По итогам встречи у него единственного из команды оказался положительный коэффициент полезности действий.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сан-Хосе» — «Коламбус» — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
    Голы: Лабанк — 10 (Хертл, Кейн), 21:01 — 1:0. Торнтон — 2 (бол., Э. Карлссон, Гудроу), 33:28 — 2:0. Милано — 5, 38:12 — 2:1. Бернс — 8 (Лабанк, Диллон), 42:09 — 3:1Вратари: Делл — Мерзликинс (56:57)Штраф: 9 — 11Броски: 33 (15+9+9) — 31 (12+7+12)
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