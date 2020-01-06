Морозов: Сборная России на МЧМ-2020 выглядела очень мощно

Вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккеявысказал мнение о поражении сборной России в финале молодежного чемпионата мира.

В финальном матче сборная России проиграла Канаде (3:4), выигрывая со счетом 3:1 за 11 минут до конца третьего периода.

«Поражение в финале — это, безусловно, обидно, но в целом итог выступления сборной стоит признать успешным.

Это было немного похоже на последнюю Олимпиаду: начали с поражения, потом набрали ход и не останавливались до финала.

Вытащили тяжелейший матч со Швецией, а в финале не хватило совсем чуть-чуть. Где-то удалились, где-то просто не повезло.

Но на общую картину это не влияет. Команда выглядела очень мощно», — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.

Россия попала тройку призеров молодежного чемпионата мира в девятый раз за последние десять лет, а серебряным призером стала впервые с 2016 года. 0