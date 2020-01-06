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    Морозов: Сборная России на МЧМ-2020 выглядела очень мощно

    Хоккей Сборная России Сборная Канады Сборная Швеции Молодежный чемпионат мира по хоккею
    Вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Алексей Морозов высказал мнение о поражении сборной России в финале молодежного чемпионата мира.

    Сборная Россия
    Сборная Россия

    В финальном матче сборная России проиграла Канаде (3:4), выигрывая со счетом 3:1 за 11 минут до конца третьего периода.

    «Поражение в финале — это, безусловно, обидно, но в целом итог выступления сборной стоит признать успешным.

    Это было немного похоже на последнюю Олимпиаду: начали с поражения, потом набрали ход и не останавливались до финала.

    Вытащили тяжелейший матч со Швецией, а в финале не хватило совсем чуть-чуть. Где-то удалились, где-то просто не повезло.

    Но на общую картину это не влияет. Команда выглядела очень мощно», — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.

    Россия попала тройку призеров молодежного чемпионата мира в девятый раз за последние десять лет, а серебряным призером стала впервые с 2016 года. 0

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