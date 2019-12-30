Сборная Швейцарии разгромила Словакию на МЧМ-2020

уступила(2:7) в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, проходящего в Чехии.

В составе победителей дубль оформил Жильян Колер, еще по разу отличились Валентин Нуссбаумер, Симон Кнак, Сандро Шмид, Мика Хинауэр и Мэттью Вербун.

За словаков шайбы забросили Мартин Фашко-Рудаш и Роберт Джуган.

Швейцария набрала 6 очков, у Словакии осталось 3. Но обе команды уже обеспечили себе попадание в плей-офф.