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    Сборная Швейцарии разгромила Словакию на МЧМ-2020

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная Швейцарии Сборная Словакии
    Сборная Словакии уступила команде Швейцарии (2:7) в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, проходящего в Чехии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей дубль оформил Жильян Колер, еще по разу отличились Валентин Нуссбаумер, Симон Кнак, Сандро Шмид, Мика Хинауэр и Мэттью Вербун.

    За словаков шайбы забросили Мартин Фашко-Рудаш и Роберт Джуган.

    Швейцария набрала 6 очков, у Словакии осталось 3. Но обе команды уже обеспечили себе попадание в плей-офф.

    Молодежный чемпионат мира. Группа A
    Словакия U20 — Швейцария U20 — 2:7 (0:3, 1:2, 1:2)
    Голы: Колер — 2 (Берни, Нусбаумер), 7:55 — 0:1. Колер — 3 (бол., Нусбаумер, Мозер), 10:04 — 0:2. Нусбаумер — 1 (Вербун), 14:49 — 0:3. Кнак — 1 (Жобен), 33:21 — 0:4. Фашко-Рудаш — 1 (Окульяр), 38:34 — 1:4. С. Шмид — 1 (Эбишер, Вербун), 39:55 — 1:5. Джуган — 3 (Чайкович, Мудрак), 46:37 — 2:5. Хенауэр — 1 (Нусбаумер, Мозер), 50:09 — 2:6. Вербун — 3 (Колер), 52:27 — 2:7Вратари: Главай (Вылетелка, 14:49) — ХолленштайнШтраф: 12 — 14
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