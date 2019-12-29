Назван состав сборной России на матч с США на МЧМ-2020

Тренерский штаб сборной России во главе сопределился с составом на матч группового этапа молодежного чемпионата мира против команды США.

Состав сборной России:

Мифтахов (Аскаров);

Романов — Журавлев, Денисенко — Хованов — Соколов;

Мисюль — Замула, Дорофеев — Воронков — Александров;

Пыленков — Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин;

Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин, Грошев.

Игра между сборными США и России состоится 29 декабря и начнется в 21:00 по московскому времени.

Сборная России проиграла дебютный матч на молодежном чемпионате мира, уступив Чехии со счетом 3:4. После этого команда Брагина обыграла Канаду с разгромным счетом 6:0. 0