Назван состав сборной России на матч с США на МЧМ-2020

Сборная России
ФХР
Состав сборной России:
Мифтахов (Аскаров);
Романов — Журавлев, Денисенко — Хованов — Соколов;
Мисюль — Замула, Дорофеев — Воронков — Александров;
Пыленков — Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин;
Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин, Грошев.
Игра между сборными США и России состоится 29 декабря и начнется в 21:00 по московскому времени.
Сборная России проиграла дебютный матч на молодежном чемпионате мира, уступив Чехии со счетом 3:4. После этого команда Брагина обыграла Канаду с разгромным счетом 6:0. 0