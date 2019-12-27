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    Сборная России дозаявила Мисюля и Круглова на МЧМ-2020

    Хоккей Сборная России Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная Канады
    Молодёжная сборная России дозаявила двух хоккеистов на чемпионат мира в Чехии, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея.

    Сборная России
    Сборная России

    В заявку на турнир включены защитник «Локомотива» Даниил Мисюль и нападающий московского «Динамо» Илья Круглов. Оба игрока пропустили первый матч турнира со сборной Чехии (3:4).

    В субботу, 28 декабря, подопечные Валерия Брагина встретятся с командой Канады, начало матча — в 21:00 мск. Канадцы в первой встрече на чемпионате мира обыграли США со счётом 6:4.

    Сборная Чехии добавила в состав нападающего Карела Плашека из клуба «Комета». В матче со сборной России (4:3) на первых же секундах травму получил лидер чешской сборной Якуб Лауко. 0

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