Сборная России дозаявила Мисюля и Круглова на МЧМ-2020

дозаявила двух хоккеистов на чемпионат мира в Чехии, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея.

В заявку на турнир включены защитник «Локомотива» Даниил Мисюль и нападающий московского «Динамо» Илья Круглов. Оба игрока пропустили первый матч турнира со сборной Чехии (3:4).

В субботу, 28 декабря, подопечные Валерия Брагина встретятся с командой Канады, начало матча — в 21:00 мск. Канадцы в первой встрече на чемпионате мира обыграли США со счётом 6:4.

Сборная Чехии добавила в состав нападающего Карела Плашека из клуба «Комета». В матче со сборной России (4:3) на первых же секундах травму получил лидер чешской сборной Якуб Лауко. 0