«Салават Юлаев» заключил контракт с опытным нападающим

«Салават Юлаев» на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим

Соглашение уфимского клуба с 35-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона.

В начале нынешнего регулярного чемпионата форвард выступал за ХК «Сочи», а с ноября значился свободным агентом.

«Крикунов — опытный, техничный игрок, с хорошим игровым мышлением и катанием. Готов играть в неравных составах. Решение по Илье принимали все вместе с тренерским штабом команды.

Оценили его физическое состояние и надеемся, что он быстро войдет в игру. Подкупает его мотивированность играть на уровне и добиваться результатов с командой», — заявил спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов. 0