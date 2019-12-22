«Спартак» победил «Барыс» в ретро-матче

Московскийодержал домашнюю победу над(3:1) в ретро-матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Илья Зубов, Артем Федоров и Александр Хохлачев.

Автором единственной шайбы гостей стал Аркадий Шестаков.

Клуб «Спартак» праздновал 73-й день рождения и ретро-матч прошел в стиле 70-х годов.

Хоккеисты и тренерский штаб «Спартака» прибыли на матч на автомобилях ГАЗ-24 «Волга», а символическое вбрасывание произвели чемпионы страны-1976 в составе московской команды.

«Спартаку» поднялся на 5-е место в турнирной таблице Западной конференции (49 очков), «Барыс» — 3-й на Востоке (50).

Команда Олега Знарка выигрывает третий матч подряд, «Барыс» прервал четырехматчевую победную серию.