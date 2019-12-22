«Спартак» победил «Барыс» в ретро-матче

В составе победителей отличились Илья Зубов, Артем Федоров и Александр Хохлачев.
Автором единственной шайбы гостей стал Аркадий Шестаков.
Клуб «Спартак» праздновал 73-й день рождения и ретро-матч прошел в стиле 70-х годов.
Хоккеисты и тренерский штаб «Спартака» прибыли на матч на автомобилях ГАЗ-24 «Волга», а символическое вбрасывание произвели чемпионы страны-1976 в составе московской команды.
«Спартаку» поднялся на 5-е место в турнирной таблице Западной конференции (49 очков), «Барыс» — 3-й на Востоке (50).
Команда Олега Знарка выигрывает третий матч подряд, «Барыс» прервал четырехматчевую победную серию.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Барыс» (Нур-Султан) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Зубов — 5 (Цыплаков), 8:08 — 1:0. Федоров — 13 (Рылов), 24:35 — 2:0. Шестаков — 5, 26:52 — 2:1. Хохлачев — 10 (бол., п.в., Даугавиньш, Рылов), 59:46 — 3:1Вратари: Гудачек — Паскуале (58:17 — 58:42, 58:48 — 59:46)Броски: 25 (8+14+3) — 24 (10+10+4)Штраф: 16 — 2