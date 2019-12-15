Ржига о санкциях ВАДА в адрес России: Ваш игрок попался на допинге на ЧМ-2019

Главный тренер сборной Чехиипрокомментировал санкции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в адрес России.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными лаборатории.

В их число входит четырехлетний запрет на выступление российских спортсменов в международных турнирах под флагом страны, а также проведение соревнований на территории РФ.

«Ну видите, это и в хоккее было. На прошлом чемпионате мира в Братиславе. Когда ваш игрок тоже попался.

И мы тоже могли сказать, что нам принадлежат те медали. Потому что тот игрок забил гол, он был главным бомбардиром в том матче, в котором Россия обыграла нас.

Мне тяжело говорить по этой теме, я не знаю таких примеров в хоккее индивидуального использования. Не знаю причин, не знаю деталей.

Но если кто-то за этим следит, то ничего просто так нельзя сказать. Надо следить за этим вопросом.

Надо дать такие вещи, чтобы все об этом знали. Они приняли вот такое решение. Спорт есть спорт», — сказал Ржига «Чемпионату».

На ЧМ-2019 в пробе форварда сборной России Евгения Кузнецова обнаружили кокаин. ИИХФ дисквалифицировала игрока, но на НХЛ отстранение не распространяется. Кузнецов вернул бронзовую медаль ЧМ-2019.

Напомним, в матче за 3-е место на ЧМ-2019 Россия переиграла Чехию (3:2 Б). 0