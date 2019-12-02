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    «Витязь» по буллитам проиграл «Куньлуню»

    Хоккей КХЛ Куньлунь Ред Стар Витязь Прогнозы на КХЛ
    «Витязь» потерпел поражение от «Куньлуня» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Витязь» — «Куньлунь»
    «Витязь» — «Куньлунь»

    Встреча, которая прошла в Пекине, завершилась со счетом 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

    В основное время на гол Эндрю Миллера (25 минута) гости ответили точным броском Дениса Орловича-Грудкова (34).

    Решающий буллит в составе хозяев реализовал Люк Локхарт.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Витязь» (Подольск) — 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Миллер — 9 (Спроул, Йип), 24:43 — 1:0. Орлович-Грудков — 1 (Чернов, Ержабек), 33:19 — 1:1Победный буллит: ЛокхартВратари: Грубец — СапрыкинШтраф: 12 — 6Броски: 32 (9+7+11+5) — 29 (9+4+13+3)

    «Витязь» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции (41 очко). «Куньлунь» располагается на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции (36 очков). 0

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