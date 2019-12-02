«Витязь» по буллитам проиграл «Куньлуню»

потерпел поражение отв выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Пекине, завершилась со счетом 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

В основное время на гол Эндрю Миллера (25 минута) гости ответили точным броском Дениса Орловича-Грудкова (34).

Решающий буллит в составе хозяев реализовал Люк Локхарт.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь» (Пекин) — «Витязь» (Подольск) — 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) Голы: Миллер — 9 (Спроул, Йип), 24:43 — 1:0. Орлович-Грудков — 1 (Чернов, Ержабек), 33:19 — 1:1Победный буллит: ЛокхартВратари: Грубец — СапрыкинШтраф: 12 — 6Броски: 32 (9+7+11+5) — 29 (9+4+13+3)

«Витязь» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции (41 очко). «Куньлунь» располагается на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции (36 очков). 0