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    Защитник «Флориды» потерял девять зубов после попадания шайбы в лицо

    Хоккей НХЛ Флорида Пантерз Прогнозы на НХЛ
    Защитник «Флориды Пантерз» Кейт Яндл в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» получил неприятное повреждение.

    Кейт Яндл
    Кейт Яндл

    Во время первого периода шайба попала в лицо Яндлу, после чего он лишился девяти зубов, сообщает News Yahoo.

    Сразу после инцидента Яндл отправился в раздевалку. Но, несмотря на серьезный удар, защитник вернулся на лёд в третьем периоде. Также он принял участие в следующем матче своей команды с «Баффало Сэйбрз». Этот матч стал для Яндла уже 821-м подряд в НХЛ, что является самой длинной серией для игроков лиги из числа действующих хоккеистов.

    На следующее утро после матча с «Каролиной» Яндлу сделали операцию на зубах. Она прошла успешно, в итоге 33-летний защитник смог продолжить выступление без каких-либо ограничений.

    Момент травмы Яндла
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