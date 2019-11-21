Панарин догнал Овечкина в бомбардирской гонке НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс»догнал капитана «Вашингтона»в гонке бомбардиров НХЛ.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» (4:1). В составе победителей дублем отметился Панарин. Всего на его счету в нынешнем сезоне стало 25 (11+14) очков в 19 матчах.

Овечкин не отметился результативными действиями в этом матче, в результате чего на его счету осталось 25 (15+10) очков в 24 матчах.

Лидером бомбардирской гонки является нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль — 44 (16+28) очка. Овечкин и Панарин занимают 11-е и 13-е места в гонке бомбардиров, являясь при этом самыми результативными россиянами в НХЛ. 0