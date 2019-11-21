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    Панарин догнал Овечкина в бомбардирской гонке НХЛ

    Хоккей НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Вашингтон Кэпиталз Прогнозы на НХЛ
    Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин догнал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в гонке бомбардиров НХЛ.

    Артемий Панарин
    Артемий Панарин

    В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» (4:1). В составе победителей дублем отметился Панарин. Всего на его счету в нынешнем сезоне стало 25 (11+14) очков в 19 матчах.

    Овечкин не отметился результативными действиями в этом матче, в результате чего на его счету осталось 25 (15+10) очков в 24 матчах.

    Лидером бомбардирской гонки является нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль — 44 (16+28) очка. Овечкин и Панарин занимают 11-е и 13-е места в гонке бомбардиров, являясь при этом самыми результативными россиянами в НХЛ. 0

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