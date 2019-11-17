«Трактор» уступил «Автомобилисту» в матче КХЛ

Хоккеисты «Автомобилиста»
ХК «Автомобилист»
Встреча, которая прошла в Челябинске, завершилась со счетом 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)
В составе гостей отличились Вячеслав Литовченко, Андрей Обидин, Георгий Белоусов и Найджел Доус.
У хозяев точные броски нанесли Федор Малыхин и Лукаш Седлак.
Для челябинской команды эта неудача стала четвертой кряду. Екатеринбуржцы одержали четвертую победу подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)
Голы: Литовченко — 5 (Секстон, Мамкин), 16:10 — 0:1. Малыхин — 3 (Калинин, Кейлоф), 27:13 — 1:1. Обидин — 4 (Хрипунов), 43:03 — 1:2. Седлак — 8 (Щербак), 45:38 — 2:2. Белоусов — 2 (Дацюк), 56:27 — 2:3. Доус — 12 (Голышев, Василевский), 58:16 — 2:4Вратари: Демченко (58:34) — КоваржШтраф: 12 — 0Броски: 25 (6+6+13) — 42 (9+21+12)
В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» занимает девятое место (30 очков), а «Трактор» — 12-е (22 очка). 0