ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гинтер (справа) сыграл ключевую роль в матчеГермания — не фаворит Евро-2020, но успешно перестраивается
  • 17:53
    • «Армавир» выиграл у лидера ФНЛ
  • 17:22
    • «Трактор» уступил «Автомобилисту» в матче КХЛ
  • 16:54
    • «Ротор» сыграл вничью с «Краснодаром-2»
  • 14:04
    • «Барселона» ведет переговоры с Месси о продлении контракта
  • 12:54
    • СКА в овертайме дожал «Адмирал»
    Все новости спорта

    «Трактор» уступил «Автомобилисту» в матче КХЛ

    Хоккей КХЛ Трактор Автомобилист Прогнозы на КХЛ
    «Трактор» потерпел поражение от «Автомобилиста» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Хоккеисты «Автомобилиста»
    Хоккеисты «Автомобилиста»

    Встреча, которая прошла в Челябинске, завершилась со счетом 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)

    В составе гостей отличились Вячеслав Литовченко, Андрей Обидин, Георгий Белоусов и Найджел Доус.

    У хозяев точные броски нанесли Федор Малыхин и Лукаш Седлак.

    Для челябинской команды эта неудача стала четвертой кряду. Екатеринбуржцы одержали четвертую победу подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)
    Голы: Литовченко — 5 (Секстон, Мамкин), 16:10 — 0:1. Малыхин — 3 (Калинин, Кейлоф), 27:13 — 1:1. Обидин — 4 (Хрипунов), 43:03 — 1:2. Седлак — 8 (Щербак), 45:38 — 2:2. Белоусов — 2 (Дацюк), 56:27 — 2:3. Доус — 12 (Голышев, Василевский), 58:16 — 2:4Вратари: Демченко (58:34) — КоваржШтраф: 12 — 0Броски: 25 (6+6+13) — 42 (9+21+12)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» занимает девятое место (30 очков), а «Трактор» — 12-е (22 очка). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Дебютный турнир Кудашов закончил неудачно
  • 11/11/2019 в 12:50
    •
  • Прогноз
  • ЦСКА — «Северсталь»
  • 1.58
  • Завтра в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеет ли Англия обыграть Косово?
  • Косово — Англия. Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Кто окажется сильнее в паре Циципас — Тим?
  • Циципас — Тим. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Франция постарается сохранить первое место в группе H
  • Албания — Франция. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Бостон» — «Вашингтон» Хоккей НХЛ, «Флорида» одолела «Рейнджерс», «Вашингтон» обыграл «Бостон», «Чикаго» разгромил «Нэшвилл»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 17 ноября 08:370
  • 18:20
    • «Ростов» с Мамаевым проиграл «Краснодару»
  • 18:11
    • «Енисей» обыграл «Цмоки-Минск» на выезде
  • 17:39
    • Ракитич хочет перейти в «Ювентус»
    Вирджил ван Дейк Футбол Трио из «Ливерпуля» и дуэт из «Лестера». Лучшие защитники АПЛ-2019/20Десятка лучших защитников английской Премьер-лиги прямо сейчас Вчера в 21:100
  • Экспресс дня

  • Швейцария без проблем добудет билет на Евро-2020?
  • 2.48
    •
  • 17:05
    • Юсков стал вторым на дистанции 1500 м на этапе КМ в Минске
  • 16:35
    • Шихова завоевала бронзу на 1000 м на этапе КМ в Минске
  • 16:17
    • Бейл не намерен соглашаться на понижение зарплаты при трансфере
    Гильерме в форме сборной России Футбол Сборная не в форме. Как поссорились РФС и AdidasИзучаем конфликт, в результате которого сборная России осталась без формы к Евро-2020 15/11/2019 в 23:120
  • 16:05
    • Драчев пообещал следить и анализировать состояние Старых
  • 15:53
    • «Авангард» и «Шинник» победителя не определили
  • 15:36
    • Бетербиев хочет провести бой в России
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие