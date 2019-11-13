СКА на выезде разобрался с «Амуром»

выиграл ув матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1.

СКА идет вторым на Западе khl.ru LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

В составе победителей шайбы забрасывали Данила Галенюк, Артем Зуб и Кирилл Марченко. У хозяев голом отметился Александр Горшков.

СКА набрал 34 очка и занимает второе место в Западной конференции. У «Амура» 22 очка и последнее место на Востоке.

Питерские «армейцы» одержали четвертую победу в последних пяти матчах. При этом СКА прервал длительную серию без побед в основное время. В последний раз победить в основное время команде Кудашова удавалось 13 октября.