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    СКА на выезде разобрался с «Амуром»

    Хоккей КХЛ СКА Амур Прогнозы на КХЛ
    СКА выиграл у «Амура» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1.

    СКА идет вторым на Западе
    СКА идет вторым на Западе

    В составе победителей шайбы забрасывали Данила Галенюк, Артем Зуб и Кирилл Марченко. У хозяев голом отметился Александр Горшков.

    СКА набрал 34 очка и занимает второе место в Западной конференции. У «Амура» 22 очка и последнее место на Востоке.

    Питерские «армейцы» одержали четвертую победу в последних пяти матчах. При этом СКА прервал длительную серию без побед в основное время. В последний раз победить в основное время команде Кудашова удавалось 13 октября.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
    Голы: Горшков — 5 (Вяч. Ушенин, Камалов), 17:43 — 1:0. Галенюк — 1, 39:22 — 1:1. Зуб — 5, 44:49 — 1:2. Марченко — 1 (Кемппайнен, Зубарев), 49:59 — 1:3Вратари: Аликин — СамоновШтраф: 4 — 0Броски: 33 (10+6+17) — 33 (9+13+11)
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