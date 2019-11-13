СКА на выезде разобрался с «Амуром»

СКА идет вторым на Западе
khl.ru
В составе победителей шайбы забрасывали Данила Галенюк, Артем Зуб и Кирилл Марченко. У хозяев голом отметился Александр Горшков.
СКА набрал 34 очка и занимает второе место в Западной конференции. У «Амура» 22 очка и последнее место на Востоке.
Питерские «армейцы» одержали четвертую победу в последних пяти матчах. При этом СКА прервал длительную серию без побед в основное время. В последний раз победить в основное время команде Кудашова удавалось 13 октября.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
Голы: Горшков — 5 (Вяч. Ушенин, Камалов), 17:43 — 1:0. Галенюк — 1, 39:22 — 1:1. Зуб — 5, 44:49 — 1:2. Марченко — 1 (Кемппайнен, Зубарев), 49:59 — 1:3Вратари: Аликин — СамоновШтраф: 4 — 0Броски: 33 (10+6+17) — 33 (9+13+11)