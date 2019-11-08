НХЛ. Шесть очков Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Флориду», четыре очка Бучневича и Панарина принесли победу «Рейнджерс»

«Кэпиталз» продлили свою победную серию до пяти матчей

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«Каролина» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 2:4

«Каролина» на своем льду уступила «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 2:4 (0:1, 1:1, 1:2).

Форвард гостей Артемий Панарин стал автором гола и результативной передачи. Теперь на счету россиянина 16 (8+8) очков в текущем сезоне. Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич записал на свое имя гол и результативную передачу. «Рейнджерс» добыли четвертую победу в пяти матчах. «Харрикейнз» потерпели третье поражение кряду.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Рейнджерс» — 2:4 (0:1, 1:1, 1:2) Голы: Панарин — 8 (Стром, Фаст), 19:32 — 0:1. Хэмилтон — 7 (Славин, Терявяйнен), 34:32 — 1:1. Лемье — 1 (бол., Дианджело, Бучневич), 38:04 — 1:2. Бучневич — 3, 41:15 — 1:3. Ахо — 6 (Дзингел, Нечас), 55:58 — 2:3. Фокс — 2 (п.в., Панарин), 58:35 — 2:4Вратари: Мразек (58:00 — 58:35, 58:39) — ЛундквистШтраф: 4-4Броски: 47 (22+12+13) — 19 (6+8+5)

«Каролина» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 2:4

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург» 3:4 ОТ

«Питтсбург» добыл волевую победу в овертайме над «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 4:3 (0:1, 0:2, 3:0, 1:0).

По ходу матча «островитяне» вели со счетом 3:0, однако «пингвины» смогли совершить камбек. Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился голом и результативной передачей. Победу гостям принесла шайба Брайана Раста на 4-й минуте овертайма.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Питтсбург» — 3:4 ОТ (1:0, 2:0, 0:3, 0:1) Голы: Сизикас — 2 (Дэл Колл, Пулок), 0:19 — 1:0. Клаттербак — 2 (мен., Сизикас, Пелеч), 26:28 — 2:0. Пелеч — 1 (Барзал, Ли), 29:26 — 3:0. Маккэн — 5 (Марино, Дюмулин), 41:38 — 3:1. Раст — 3 (Маккэн, Малкин), 46:16 — 3:2. Малкин — 2 (Риикола, Маккэн), 48:48 — 3:3. Раст — 4, 63:25 — 3:4Вратари: Варламов — МюррейШтраф: 4-2Броски: 23 (8+8+6+1) — 39 (11+15+11+2)

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург» 3:4 ОТ

«Торонто» — «Вегас» 2:1 ОТ

«Торонто» в овертайме переиграл «Вегаса» — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0). Победу «Мэйпл Лифс» принес гол Джона Тавареса на 63-й минуте.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Вегас» — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) Голы: Пачоретти — 4, 44:08 — 0:1. Мэттьюс — 13 (бол., Таварес, Райлли), 48:14 — 1:1. Таварес — 4 (Марнер), 62:33 — 2:1Вратари: Андерсен — СуббанШтраф: 10-12Броски: 37 (13+10+12+2) — 38 (7+14+15+2)

«Торонто» — «Вегас» 2:1 ОТ

«Филадельфия» — «Монреаль» 3:2 ОТ

«Филадельфия» по итогам овертайма обыграла «Монреаль» — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0). В победном взятии ворот поучаствовал россиянин Иван Проворов, отметившийся голевой передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Монреаль» — 3:2 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) Голы: Майерс — 1, 13:51 — 1:0. ван Римсдайк — 4 (Ворачек, Жиру), 20:49 — 2:0. Чиаро — 3 (Казинс, Дано), 33:44 — 2:1. Уэбер — 3 (Друэн), 44:05 — 2:2. Кутюрье — 5 (Конекны, Проворов), 60:55 — 3:2Вратари: Харт — ПрайсШтраф: 0-12Броски: 43 (18+16+8+1) — 24 (12+7+5+0)

«Филадельфия» — «Монреаль» 3:2 ОТ

«Флорида» — «Вашингтон» 4:5 ОТ

«Вашингтон» обыграл «Флориду» в выездном матче — 5:4 ОТ (1:2, 2:2, 1:0, 1:0).

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль и сделал голевую передачу. Евгений Кузнецов отметился двумя ассистами, а Дмитрий Орлов — одним.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 26 из 31 броска по своим воротам, а его соотечественник и одноклубник Евгений Дадонов набрал 2 (1+1) очка.

«Кэпиталз» продлили свою победную серию до пяти матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Вашингтон» — 4:5 ОТ (2:1, 2:2, 0:1, 0:1) Голы: Карлсон — 8 (Кемпны, Овечкин), 0:25 — 0:1. Ватрано — 4, 1:55 — 1:1. Коннолли — 6 (Строльман, Бойл), 14:26 — 2:1. Барков — 3 (Дадонов), 20:27 — 3:1. Овечкин — 12 (бол., Кузнецов, Карлсон), 26:13 — 3:2. Овечкин — 13 (Орлов, Бэкстрем), 32:14 — 3:3. Дадонов — 7 (бол., Юбердо, Барков), 38:59 — 4:3. Уилсон — 6 (Кузнецов), 40:44 — 4:4. Уилсон — 7 (Карлсон, Кузнецов), 60:17 — 4:5Вратари: Бобровский — ХолтбиШтраф: 8-10Броски: 36 (11+13+11+1) — 31 (7+10+13+1)

«Флорида» — «Вашингтон» 4:5 ОТ

«Оттава» — «Лос-Анджелес» 3:2 ОТ

«Оттава» переиграла «Лос-Анджелес» со счетом 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0). Победу «Сенаторз» принес точный бросок Жана-Габриэля Пажо на 4-й минуте овертайма.

В основное время одну из шайб за «Оттаву» забросил Артем Анисимов. Это его второе (2+0) очко в сезоне. Форвард «королей» Илья Ковальчук провел на площадке 15:32 и записал на свое имя результативную передачу. Для «Лос-Анджелеса» это шестое поражение в последних семи матчах.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Лос-Анджелес» — 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) Голы: Браун — 4 (Копитар), 26:51 — 0:1. Дюклер — 6 (Зайцев, Ткачак), 37:23 — 1:1. Анисимов — 2 (Эннис, Хлапик), 49:50 — 2:1. Тоффоли — 4 (Рой, Ковальчук), 59:52 — 2:2. Пажо — 7 (Пол), 63:12 — 3:2Вратари: Нильссон — Кэмпбелл (58:30 — 59:52)Штраф: 4-4Броски: 33 (9+15+6+3) — 28 (9+6+11+2)

«Оттава» — «Лос-Анджелес» 3:2 ОТ

«Чикаго» — «Ванкувер» 5:2

«Чикаго» на своем льду разгромил «Ванкувер» со счетом 5:2 (2:0, 0:1, 3:1).

В составе победителей по три очка набрали Патрик Кейн (1+2) и Дилан Строум (0+3). Вратарь Кори Кроуфорд отразил 36 бросков из 38.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Ванкувер» — 5:2 (2:0, 0:1, 3:1) Голы: Дебринкэт — 5 (Стром, Кейн), 6:41 — 1:0. Шоу — 3 (бол., Стром, Кейн), 18:43 — 2:0. Миллер — 7 (бол., Петтерссон, Хорват), 21:02 — 2:1. Кейн — 5 (бол., Кит, Стром), 54:54 — 3:1. Кемпф — 3 (мен., п.в., Мяяття), 57:53 — 4:1. Виртанен — 5 (Эдлер, Годетт), 58:59 — 4:2. Саад — 5 (п.в., Карпентер, Мяяття), 59:54 — 5:2Вратари: Кроуфорд — Маркстрем (57:17 — 57:53, 59:04 — 59:27, 59:34 — 59:54)Штраф: 8-12Броски: 37 (17+10+10) — 38 (17+12+9)

«Чикаго» — «Ванкувер» 5:2

«Аризона» — «Коламбус» 2:3

«Аризона» на своем льду проиграла «Коламбусу» — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1). «Блю Джэкетс» прервали серию из пяти подряд поражений.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Коламбус» — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1) Голы: Нюквист — 3 (Джонс, Бьоркстранд), 0:14 — 0:1. Седерберг — 5 (Любушкин), 11:24 — 1:1. Чикран — 3 (Грабнер, Хиностроза), 32:04 — 2:1. Бемстрем — 1 (бол., Аткинсон, Нюквист), 37:36 — 2:2. Бьоркстранд — 4 (Дюбуа, Нюквист), 50:12 — 2:3Вратари: Кюмпер (58:09) — КорписалоШтраф: 10-8Броски: 33 (16+7+10) — 33 (9+14+10)

«Аризона» — «Коламбус» 2:3

«Калгари» — «Нью-Джерси» 5:2

«Нью-Джерси» потерпел поражение от «Калгари» со счетом 2:5 (1:0, 1:4, 0:1).

Самым результативным в составе победителей стал защитник Ноа Ханифин, набравший 3 (1+2) очка. Форвард «дьяволов» Никита Гусев забросил свою 4-ю шайбу в сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Нью-Джерси» — 5:2 (0:1, 4:1, 1:0) Голы: Хьюз — 4 (Холл, Батчер), 15:44 — 0:1. Райан — 3 (Стоун, Броди), 23:02 — 1:1. Гусев — 4 (Хьюз, Заха), 25:21 — 1:2. Монахэн — 4 (Хэнифин, Годро), 29:57 — 2:2. Баклунд — 3 (бол., Хэнифин, Андерссон), 34:53 — 3:2. Хэнифин — 3 (бол., Беннетт, Баклунд), 39:46 — 4:2. Годро — 5 (Монахэн, Линдхольм), 50:01 — 5:2Вратари: Риттих — БлэквудШтраф: 6-12Броски: 38 (9+17+12) — 23 (9+4+10)

«Колорадо» — «Нэшвилл» 9:4

«Колорадо» на своем льду разгромил «Нэшвилл» со счетом 9:4 (2:1, 6:2, 1:1).

Самым результативным игроком матча стал форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, набравший 4 (1+3) очка. Йоонас Донской оформил хет-трик, также по 3 очка набрали Андре Бураковски (1+2), Кейл Макар (1+2) и Райан Грейвз (1+2). Российский нападающий «Колорадо» Владислав Каменев отметился голевой передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Нэшвилл» — 9:4 (2:1, 6:2, 1:1) Голы: Макар — 2 (Нието, Грэйвс), 0:49 — 1:0. Эллис — 3 (Джохансен), 12:08 — 1:1. Маккиннон — 9 (бол., Макар, Бураковски), 17:56 — 2:1. Форсберг — 7 (Арвидссон, Джохансен), 21:25 — 2:2. Дюшен — 5 (бол., Арвидссон, Йоси), 24:55 — 2:3. Донской — 6 (Маккиннон, Колверт), 25:26 — 3:3. Грэйвс — 2 (Кадри, Жост), 25:46 — 4:3. Бураковски — 5 (Каменев, Джонсон), 26:57 — 5:3. Нието — 4 (мен., Комфер, Грэйвс), 27:47 — 6:3. Колверт — 4 (Маккиннон, Макар), 30:01 — 7:3. Донской — 7 (Джонсон, Маккиннон), 33:26 — 8:3. Смит — 2 (Бонино, Гримальди), 52:41 — 8:4. Донской — 8 (бол., Бураковски, Тайнан), 57:53 — 9:4Вратари: Францоуз — Ринне (Сарос, 26:57)Штраф: 8-12Броски: 45 (18+18+9) — 24 (6+6+12)

«Сан-Хосе» — «Миннесота» 6:5