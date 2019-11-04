ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ростов» — «Краснодар»Лучший камбэк осени. «Ростов» упустил победу в Краснодаре, но остался вторым
  • 09:56
    • Кузнецов признан третьей звездой дня в НХЛ
  • 09:42
    • Овечкин стал рекордсменом по количеству матчей за «Вашингтон»
  • 09:29
    • «Лейкерс» победили «Сан-Антонио», трипл-даблы Леброна и Дончича
  • 09:14
    • «Эвертон»: Гомешу потребуется операция
  • 08:56
    • Два ассиста Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Калгари»
    Все новости спорта

    «Чикаго» в овертайме вырвал победу у «Анахайма»

    Хоккей НХЛ Анахайм Дакс Чикаго Блэкхоукс Прогнозы на НХЛ
    «Анахайм» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме проиграл «Чикаго» — 2:3.

    Патрик Кейн
    Патрик Кейн

    По 2 очка в составе победителей набрали Патрик Кейн (1+1) и Джонатан Тэйвз (0+2). Именно на счету Кейна — победный бросок.

    «Чикаго» с 11 очками поднялся на 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Анахайм» (19) — четвертый.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Анахайм» — «Чикаго» — 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)
    Голы: Боквист — 1 (Нюландер, Тэйвз), 9:21 — 0:1. Дебринкэт — 4 (бол., Кейн, Кубалик), 15:33 — 0:2. Гудбрэнсон — 1 (Гецлаф, Стил), 32:39 — 1:2. Ритчи — 2 (бол., Стил, Фаулер), 46:17 — 2:2. Кейн — 4 (Тэйвз, Кит), 60:24 — 2:3Вратари: Миллер — ЛенерШтраф: 10 — 8Броски: 38 (11+14+13+0) — 37 (15+12+9+1)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Знарок опять победил в Питере. СКА не помогли новички
  • 21/10/2019 в 12:55
    •
  • Прогноз
  • «Северсталь» — «Ак Барс»
  • 1.61
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Спартак» одержать третью победу подряд?
  • «Спартак» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Продлит ли «Рубин» свою беспроигрышную серию?
  • «Крылья Советов» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • На «Екатеринбург Арене» «сухо» не будет?
  • «Урал» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Игроки «Валенсии» Футбол Примера. Волевая победа «Валенсии», поражение «Барселоны», ничья «Реала» и «Бетиса»Подробности матчей 12-го тура чемпионата Испании по футболу 01:230
  • 08:15
    • Аллегри — главный кандидат на пост главного тренера «Баварии»
  • 23:11
    • «Бавария» объявила об отставке Ковача с поста главного тренера
  • 00:47
    • «Лацио» вырвал победу у «Милана»
    «Борнмут» — «МЮ» Футбол АПЛ. «МЮ» проиграл «Борнмуту», «Ливерпуль» и «МанСити» с трудом вырвали победыОбзор матчей одиннадцатого тура чемпионата Англии по футболу Вчера в 23:020
  • Экспресс дня

  • Что принесут последние матчи первого круга РПЛ?
  • 2.80
    •
  • 01:13
    • «Реал Сосьедад» обыграл «Гранаду»
  • 01:05
    • «Монако» с Головиным проиграл «Сент-Этьену»
  • 00:28
    • Хэмилтон стал 6-кратным чемпионом мира в «Формуле-1»
    «Ливерпуль» в очередной раз проявил победный характер Футбол «Ливерпуль» идет по стопам «МЮ» 1999 годаРеакция прессы на матч «Астон Вилла» — «Ливерпуль» Вчера в 04:370
  • 18:31
    • «Краснодар» спасся от поражения в матче с «Ростовом»
  • 21:37
    • «Тоттенхэм» упустил победу над «Эвертоном»
  • 21:14
    • Карпин — о ничьей с «Краснодаром»: До слез обидно
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие