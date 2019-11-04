«Чикаго» в овертайме вырвал победу у «Анахайма»

в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме проиграл— 2:3.

По 2 очка в составе победителей набрали Патрик Кейн (1+1) и Джонатан Тэйвз (0+2). Именно на счету Кейна — победный бросок.

«Чикаго» с 11 очками поднялся на 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Анахайм» (19) — четвертый.