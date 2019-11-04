«Чикаго» в овертайме вырвал победу у «Анахайма»

Патрик Кейн
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По 2 очка в составе победителей набрали Патрик Кейн (1+1) и Джонатан Тэйвз (0+2). Именно на счету Кейна — победный бросок.
«Чикаго» с 11 очками поднялся на 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Анахайм» (19) — четвертый.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Чикаго» — 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Боквист — 1 (Нюландер, Тэйвз), 9:21 — 0:1. Дебринкэт — 4 (бол., Кейн, Кубалик), 15:33 — 0:2. Гудбрэнсон — 1 (Гецлаф, Стил), 32:39 — 1:2. Ритчи — 2 (бол., Стил, Фаулер), 46:17 — 2:2. Кейн — 4 (Тэйвз, Кит), 60:24 — 2:3Вратари: Миллер — ЛенерШтраф: 10 — 8Броски: 38 (11+14+13+0) — 37 (15+12+9+1)