«Амур» выиграл у «Сочи»

обыгралв матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась победой хозяев льда со счетом 2:1.

В составе победителей отличились Денис Голубев и Глеб Корягин. У гостей шайбу на свой счет записал Сергей Шмелев.

«Амур» после этой победы набрал 19 очков и занимает десятое место на Востоке. У «Сочи» — 15 очков и одиннадцатая строчка на Западе. Для «Сочи» поражение стало девятым подряд.