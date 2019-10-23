«Амур» выиграл у «Сочи»

Игроки «Амура»
«Амур»
В составе победителей отличились Денис Голубев и Глеб Корягин. У гостей шайбу на свой счет записал Сергей Шмелев.
«Амур» после этой победы набрал 19 очков и занимает десятое место на Востоке. У «Сочи» — 15 очков и одиннадцатая строчка на Западе. Для «Сочи» поражение стало девятым подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Амур» (Хабаровск) — «Сочи» (Сочи) — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Шайбы: Голубев — 1 (Лазарев, Язьков), 14:17 — 1:0. Корягин — 1 (Г. Зогорна, Т. Зогорна), 46:12 — 2:0. Шмелев — 6 (Точицкий), 57:37 — 2:1Вратари: Лангхамер — Налимов (59:14)Штраф: 6-10Броски: 24 (13+8+3) — 25 (7+13+5)