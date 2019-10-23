ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ювентус» — «Локомотив»Заноза для «Старой синьоры». Бенефис Дибалы лишил «Локо» победы в Турине
  • 13:46
    • Люка Эрнандес выбыл на несколько недель
  • 13:30
    • Официально: матч «Барселона» — «Реал» пройдет 18 декабря
  • 10:34
    • В США приняли «Закон Родченкова»
  • 10:03
    • В сети появилось фото футболки сборной России на Евро-2020
  • 07:15
    • «Торонто» обыграл «Нью-Орлеан» в первом матче нового сезона в НБА
    Все новости спорта

    «Амур» выиграл у «Сочи»

    Хоккей КХЛ Амур Сочи Прогнозы на КХЛ
    «Амур» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась победой хозяев льда со счетом 2:1.

    Игроки «Амура»
    Игроки «Амура»

    В составе победителей отличились Денис Голубев и Глеб Корягин. У гостей шайбу на свой счет записал Сергей Шмелев.

    «Амур» после этой победы набрал 19 очков и занимает десятое место на Востоке. У «Сочи» — 15 очков и одиннадцатая строчка на Западе. Для «Сочи» поражение стало девятым подряд.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Сочи» (Сочи) — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
    Шайбы: Голубев — 1 (Лазарев, Язьков), 14:17 — 1:0. Корягин — 1 (Г. Зогорна, Т. Зогорна), 46:12 — 2:0. Шмелев — 6 (Точицкий), 57:37 — 2:1Вратари: Лангхамер — Налимов (59:14)Штраф: 6-10Броски: 24 (13+8+3) — 25 (7+13+5)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Знарок опять победил в Питере. СКА не помогли новички
  • 21/10/2019 в 12:55
    •
  • Прогноз
  • «Металлург» Мг — «Ак Барс»
  • 1.58
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сдержит ли «Металлург» Мг натиск казанцев?
  • «Металлург» Мг — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 1.58
    •
  • «Торедо» не допустит второй осечки подряд?
  • «Торпедо» — «Чайка». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • Справится ли «Лейпциг» с неудержимым Дзюбой?
  • «РБ Лейпциг» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть20 000 рублей для новичков Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Килиан Мбаппе Футбол Трансферный дайджест. 15-21 октябряКто претендует на главную звезду ПСЖ, сколько «Тоттенхэм» хочет выручить за Эриксена, вернется ли Ибра в Серию А и другие трансферные новости последних дней 21/10/2019 в 20:070
  • 14:50
    • «Амур» выиграл у «Сочи»
  • 14:15
    • Нурмагомедов может провести поединок на стадионе «Зенита»
  • 14:06
    • Оздоев мог перейти в «Вердер»
    Владимир Тарасенко Хоккей НХЛ. Три очка Тарасенко, шайба Наместникова, передачи Проворова и ВоробьеваРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 22 октября Вчера в 07:340
  • Экспресс дня

  • Покинет ли ЦСКА последнее место в группе?
  • 3.85
    •
  • 13:18
    • Тарханов: Информация о моем увольнении — это бред
  • 11:51
    • Левандовский вышел на пятое место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
  • 11:36
    • Почеттино: «Тоттенхэм» показал, что мы — команда
    «Ливерпуль» Футбол АПЛ. «Ман Сити» выиграл у «Кристал Пэлас», «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем»Обзор матчей девятого тура английской Премьер-лиги Вчера в 00:170
  • 11:20
    • Гасперини: «Аталанта» выносит позитивный опыт из игр Лиги чемпионов
  • 11:04
    • Нойер повторил достижение Кана в ЛЧ
  • 10:48
    • Марсело: «Реал» просто обязан был побеждать «Галатасарай»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие