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    «Металлург» в овертайме дожал «Сочи»

    КХЛ Сочи Металлург Мг Прогнозы на КХЛ
    ХК «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил магнитогорскому «Металлургу» — 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1).

    «Металлург»
    «Металлург»

    За победителей забили Юрий Коробкин, Павел Дорофеев, Брэндон Козун и Денис Паршин.

    У хозяев отличились Роберт Росен, Алексей Петров и Юрий Александров.

    «Сочи» потерпел пятое поражение подряд и с 15 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.

    «Металлург» ушел с последнего места на Востоке, в активе магнитогорцев 16 баллов и 9-я позиция.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)
    Голы: Коробкин — 1 (Любимов), 2:04 — 0:1. Росен — 4 (Коллинс, Стремвалль), 15:11 — 1:1. Дорофеев — 4 (Дронов, Кулемин), 19:03 — 1:2. Петров — 1 (Дугин, Погоришный), 20:56 — 2:2. Козун — 5 (Потехин), 24:03 — 2:3. Ю. Александров — 1 (Точицкий), 44:27 — 3:3. Паршин — 6 (Любимов), 62:10 — 3:4Вратари: Налимов — ГалимовБроски: 26 (7+5+14+0) — 31 (10+14+4+3)Штраф: 0 — 4
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