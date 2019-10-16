«Металлург» в овертайме дожал «Сочи»

в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил магнитогорскому— 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1).

За победителей забили Юрий Коробкин, Павел Дорофеев, Брэндон Козун и Денис Паршин.

У хозяев отличились Роберт Росен, Алексей Петров и Юрий Александров.

«Сочи» потерпел пятое поражение подряд и с 15 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Металлург» ушел с последнего места на Востоке, в активе магнитогорцев 16 баллов и 9-я позиция.