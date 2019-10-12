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    Московское «Динамо» и «Автомобилист» забросили девять шайб на двоих

    КХЛ Динамо Автомобилист
    Московское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло «Автомобилист» — 6:3 (0:2, 2:0, 4:1).

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Дубль в составе «бело-голубых» оформил Дмитрий Яшкин (54 и 60 минуты). Еще по шайбе забросили Микс Индрашис (24), Егор Зайцев (40), Иван Игумнов (48) и Игорь Полыгалов (60).

    За гостей отличились Александр Кучерявенко (9), Ефим Гуркин (10) и Брукс Мацек (44).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «ХК Динамо» (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 6:3 (0:2, 2:0, 4:1)
    Голы: Кучерявенко — 1 (Белоусов), 8:09 — 0:1. Гуркин — 1 (Секстон), 9:05 — 0:2. Индрашис — 2 (Хиетанен, Чайковски), 23:57 — 1:2. Зайцев — 1 (Брюквин, Индрашис), 39:28 — 2:2. Мэйсек — 7 (бол., Трямкин), 43:20 — 2:3. Игумнов — 1 (Муранов, Миронов), 47:09 — 3:3. Яшкин — 3 (Петерссон, Шипачев), 53:30 — 4:3. Полыгалов — 3 (Индрашис, Шипачев), 59:25 — 5:3. Яшкин — 4 (Петерссон, Шипачев), 59:46 — 6:3Вратари: Еременко — КоваржШтраф: 6 — 10Броски: 43 (10+24+9) — 33 (11+14+8)

    Московское «Динамо» занимает пятое место в Западной конференции (19 очков). «Автомобилист» — четвертый на Востоке (22 очка). 0

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