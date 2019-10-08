НХЛ. Победа «Коламбуса» в овертайме, ассисты Барбашева и Тарасенко

«Коламбус» — «Баффало» — 4:3 ОТ
«Коламбус» выиграл у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 ОТ). Победную шайбу забросил Александр Тексье.
Российский защитник «Блю Джэкетс» Владислав Гавриков очков не набрал. Команда Джона Тортореллы одержала первую победу в чемпионате.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Баффало» — 4:3 ОТ (2:0, 0:2, 1:1, 1:0)
Голы: Бьоркстранд — 1 (Джонс, Веренски), 18:09 — 1:0. Аткинсон — 2 (бол., Веннберг, Дюбуа), 19:05 — 2:0. М. Юханссон — 1 (бол., Миллер, Шири), 21:32 — 2:1. Скиннер — 2, 31:58 — 2:2. Фолиньо — 1 (бол., Бемстрем, Тексье), 46:46 — 3:2. Улофссон — 3 (бол., Далин, Райнхарт), 58:46 — 3:3. Тексье — 1 (Фолиньо), 62:08 — 4:3Вратари: Корписало — Улльмарк (57:28 — 58:46)Штраф: 8 — 6Броски: 44 (14+15+14+1) — 18 (6+7+5+0)
«Торонто» — «Сент-Луис» — 2:3
«Торонто» на своем льду проиграл «Сент-Луису» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Российские игроки «Блюз» Иван Барбашев и Владимир Тарасенко отметились голевыми передачами.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Сент-Луис» — 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)
Голы: Сундквист — 1 (Барбашев, Биннингтон), 28:30 — 0:1. Готье — 2 (Спецца, Петан), 31:34 — 1:1. Нюландер — 2 (Сиси, Юнссон), 31:58 — 2:1. Шенн — 2 (Шворц, Тарасенко), 39:12 — 2:2. Пьетранджело — 2 (Перрон, Блэй), 47:51 — 2:3Вратари: Андерсен (57:46) — БиннингтонШтраф: 8 — 6Броски: 34 (15+11+8) — 30 (7+15+8)