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    «Нефтехимик» потерпел четвертое поражение подряд

    КХЛ Нефтехимик Адмирал
    «Нефтехикик» потерпел поражение от «Адмирала» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла во Владивостоке, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

    Шайбы забросили Мартин Бакош (11 минута) и Юрий Петров (24).

    Вратарь «Адмирала» Юхо Олкинуора отразил 36 бросков.

    Перед матчем прошла минута молчания в память об экс-капитане «Адмирала» Самвеле Мнацяне.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
    Голы: Бакош — 3 (бол., Лалонд, Альмквист), 10:58 — 1:0. Петров — 1 (Лисин, Коннов), 23:47 — 2:0Вратари: Олкинуора — Шарыченков (58:28)Штраф: 53 — 10Броски: 28 (11+8+9) — 36 (5+13+18)

    «Нефтехимик», потерпевший четвертое поражение подряд, занимает девятое место в Восточной конференции (12 очков), «Адмирал» идет на седьмой строчке (16 очков). 0

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