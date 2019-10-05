«Спартак» прервал десятиматчевую победную серию «Витязя»

Московскийв серии буллитов одержал победу над(2:1) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время матча у московского клуба заброшенной шайбой отметился Вячеслав Лещенко (23-я минута). Победный буллит исполнило Яков Рылов.

В составе подмосковной команды отличился Егор Воронков (59).

«Спартак» набрал 15 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

«Витязь», потерпев второе поражение в сезоне и прервав свою серию из десяти побед подряд, с 23 очками занимает первое место.

В следующем матче «Спартак» в гостях со СКА, а «Витязь» на выезде встретится с рижским «Динамо».