«Спартак» прервал десятиматчевую победную серию «Витязя»

В основное время матча у московского клуба заброшенной шайбой отметился Вячеслав Лещенко (23-я минута). Победный буллит исполнило Яков Рылов.
В составе подмосковной команды отличился Егор Воронков (59).
«Спартак» набрал 15 очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции.
«Витязь», потерпев второе поражение в сезоне и прервав свою серию из десяти побед подряд, с 23 очками занимает первое место.
В следующем матче «Спартак» в гостях со СКА, а «Витязь» на выезде встретится с рижским «Динамо».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Витязь» (Подольск) — «Спартак» (Москва) — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Лещенко — 1 (Цыплаков, Шашков), 22:37 — 0:1. Воронков — 1 (Швец-Роговой), 58:23 — 1:1.Победный буллит: РыловВратари: Самонов (Ежов, 48:31) — ГудачекШтраф: 2 — 8Броски: 37 (8+14+11+4) — 31 (6+14+10+1)