«Сибирь» одолела «Нефтехимик»

Игроки «Сибири»
«Сибирь»
Встреча завершилась победой хозяев льда со счетом 4:2.
«Сибирь» (17 очков) занимает пятое место на Востоке. «Нефтехимик» (12 очков) идет девятым.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:2 (3:1, 1:1, 0:0)
Голы: Торченюк — 1 (Чесалин), 9:49 — 1:0. Шаров — 2, 15:27 — 2:0. Пайгин — 2 (бол., Хайруллин, Брынцев), 17:12 — 2:1. Руохомаа — 4 (бол.), 19:39 — 3:1. Волгин — 1 (Грошев, Казионов), 23:41 — 3:2. Морозов — 3, 34:07 — 4:2Вратари: Сятери — Барулин (58:21)Штраф: 4-6Броски: 33 (12+12+9) — 38 (10+18+10)