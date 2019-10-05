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    «Сибирь» одолела «Нефтехимик»

    КХЛ Сибирь Нефтехимик
    «Сибирь» обыграла «Нефтехимик» в домашнем для себя матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Игроки «Сибири»
    Игроки «Сибири»

    Встреча завершилась победой хозяев льда со счетом 4:2.

    «Сибирь» (17 очков) занимает пятое место на Востоке. «Нефтехимик» (12 очков) идет девятым.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:2 (3:1, 1:1, 0:0)
    Голы: Торченюк — 1 (Чесалин), 9:49 — 1:0. Шаров — 2, 15:27 — 2:0. Пайгин — 2 (бол., Хайруллин, Брынцев), 17:12 — 2:1. Руохомаа — 4 (бол.), 19:39 — 3:1. Волгин — 1 (Грошев, Казионов), 23:41 — 3:2. Морозов — 3, 34:07 — 4:2Вратари: Сятери — Барулин (58:21)Штраф: 4-6Броски: 33 (12+12+9) — 38 (10+18+10)
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