«Филадельфия» одолела «Чикаго» в Праге

обыгралана старте регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

В первом звене «Флайерз» вышел российский защитник Иван Проворов. Он провел на льду 22 минуты 53 секунды, нанес три броска в створ ворот, провёл два силовых приема и закончил матч с показателем полезности «-1».

Игра состоялась в Праге в рамках Глобальной серии. За пределами Северной Америки в этом сезоне состоятся еще две игры: «Баффало» и «Тампа-Бэй» проведут две игры в Стокгольме, 8 и 9 ноября.