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    «Филадельфия» одолела «Чикаго» в Праге

    НХЛ Филадельфия Флайерз Чикаго Блэкхоукс
    «Филадельфия» обыграла «Чикаго» на старте регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

    Иван Проворов
    Иван Проворов

    В первом звене «Флайерз» вышел российский защитник Иван Проворов. Он провел на льду 22 минуты 53 секунды, нанес три броска в створ ворот, провёл два силовых приема и закончил матч с показателем полезности «-1».

    Игра состоялась в Праге в рамках Глобальной серии. За пределами Северной Америки в этом сезоне состоятся еще две игры: «Баффало» и «Тампа-Бэй» проведут две игры в Стокгольме, 8 и 9 ноября.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Чикаго» — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
    Голы: Конекны — 1, 6:24 — 1:0. Нюландер — 1 (Кейн), 7:44 — 1:1. Линдблум — 1 (бол.), 26:28 — 2:1. Конекны — 2 (Лотон), 38:04 — 3:1. Дебринкэт — 1 (бол., Кейн, Густафссон), 39:47 — 3:2. Раффль — 1 (Хегг, Питлик), 49:48 — 4:2. Кейн — 1 (Густафссон, Кит), 57:53 — 4:3Вратари: Харт — Кроуфорд (57:10 — 57:53, 58:47)Штраф: 4 — 6Броски: 38 (13+15+10) — 31 (11+7+13)
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