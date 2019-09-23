«Нефтехимик» на выезде обыграл «Трактор»

Челябинскийпотерпел домашнее поражение от нижнекамского(1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились нападающий Мэтт Уайт и защитник Александр Брынцев.

Единственную шайбу «Трактора» забросил форвард Андрей Попов.

«Нефтехимик» с 9-ю очками занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» — 6-я строчка и 11 баллов.

Для «Нефтехимика» эта победа стала первой за пять последних игр. Ранее команда проигрывала на протяжении четырех матчей.