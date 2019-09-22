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    НХЛ: Результаты предсезонных матчей

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    В ночь субботы на воскресенье прошли предсезонные поединки в Национальной хоккейной лиге.

    НХЛ: Результаты предсезонных матчей
    НХЛ: Результаты предсезонных матчей

    «Коламбус» — «Питтсбург» 3:1

    «Коламбус» — «Питтсбург» 3:1

    «Миннесота» — «Колорадо» 4:3

    «Миннесота» — «Колорадо» 4:3

    «Вашингтон» — «Каролина» 3:2

    «Вашингтон» — «Каролина»

    «Филадельфия» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 4:1

    «Филадельфия» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 4:1

    «Нью-Джерси» — «Нью-Йорк Айлендерс» 4:3

    «Баффало» — «Торонто» 5:3

    «Баффало» — «Торонто» 5:3

    «Оттава» — «Монреаль» 0:4

    «Оттава» — «Монреаль» 0:4

    «Сан-Хосе» — «Вегас» 1:3

    «Сан-Хосе» — «Вегас» 1:3

    «Даллас» — «Флорида» 0:6

    «Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» 5:4 ОТ

    «Чикаго» — «Бостон» 3:2 ОТ

    «Чикаго» — «Бостон» 3:2 ОТ

    «Лос-Анджелес» — «Ванкувер» 7:5

    «Лос-Анджелес» — «Ванкувер» 7:5

    «Аризона» — «Анахайм» 4:3 Б

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