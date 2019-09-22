НХЛ: Результаты предсезонных матчей
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«Коламбус» — «Питтсбург» 3:1
«Коламбус» — «Питтсбург» 3:1
«Миннесота» — «Колорадо» 4:3
«Миннесота» — «Колорадо» 4:3
«Вашингтон» — «Каролина» 3:2
«Вашингтон» — «Каролина»
«Филадельфия» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 4:1
«Филадельфия» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 4:1
«Нью-Джерси» — «Нью-Йорк Айлендерс» 4:3
«Баффало» — «Торонто» 5:3
«Баффало» — «Торонто» 5:3
«Оттава» — «Монреаль» 0:4
«Оттава» — «Монреаль» 0:4
«Сан-Хосе» — «Вегас» 1:3
«Сан-Хосе» — «Вегас» 1:3
«Даллас» — «Флорида» 0:6
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» 5:4 ОТ
«Чикаго» — «Бостон» 3:2 ОТ
«Чикаго» — «Бостон» 3:2 ОТ
«Лос-Анджелес» — «Ванкувер» 7:5
«Лос-Анджелес» — «Ванкувер» 7:5