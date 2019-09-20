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    «Трактор» на выезде проиграл «Барысу»

    КХЛ Барыс Трактор
    «Трактор» потерпел поражение от «Барыса» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Барыс» — «Трактор»
    «Барыс» — «Трактор»

    Встреча, которая прошла на «Алматы-Арене», завершилась со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0) в пользу хозяев.

    В составе победителей отличились Роман Старченко и Ииро Пакаринен, забросившие шайбы на 22-й и 24-й минутах.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Нур-Султан) — «Трактор» (Челябинск) — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
    Голы: Старченко — 2 (Шалапов, Шестаков), 21:34 — 1:0. Пакаринен — 1 (бол., Блэкер, Бойд), 23:11 — 2:0Вратари: Паскуале — Демченко (58:14 — 59:42)Штраф: 56 — 39Броски: 35 (19+10+6) — 26 (8+11+7)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Трактор» занимает третье место (11 очков), а «Барыс» — пятое (10 очков). 0

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