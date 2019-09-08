Вудкрофт: Когда начали проигрывать, не опустили руки

Наставник минского «Динамо»похвалил игру вратаря своей команды в матче со(5:4).

«Перед матчем мы понимали, что за команда "Спартак", знали, что соперник серьезный.

У "Спартака" хороший тренерский штаб, который заставляет платить за свои ошибки, поэтому мы были готовы к игре.

Что касается нас, то мы немного волновались, но старт получился удачным, кроме того, хочу отметить действия нашего вратаря. Он хорошо действовал в воротах в первом периоде.

А дальше "Спартак" отыгрался, и с нами произошло то, что было в прошлых матчах — мы отдали нити игры в руки соперника.

Когда начали проигрывать, не опустили руки и у нас получилось нагнать соперника.

А в третьем периоде чаша весов могла склониться в любую сторону, но так вышло, что мы больше атаковали и действовали агрессивно.

Пару раз вратарь сделал невероятные сэйвы и оставил нас в игре, а в конце мы воспользовались своим шансом», — сказал Вудкрофт пресс-службе «Спартака».

В следующем матче 12 сентября минский клуб примет «Сибирь», «Спартак» 10 сентября дома сыграет с «Авангардом». 0