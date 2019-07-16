ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лоран КосельниКосельни и еще семь игроков, которые отказывались приезжать на предсезонку
  • 22:23
    • «Чикаго» обменял Анисимова в «Оттаву»
  • 22:08
    • Краневиттер принял решение покинуть «Зенит»
  • 19:04
    • Назначены арбитры на матчи второго тура РПЛ
  • 18:43
    • УЕФА оштрафовал «Краснодар» на 50 тысяч евро
  • 18:28
    • «Локомотиву» интересен голландский полузащитник
    Все новости спорта

    «Рейнджерс» могут обменять двух российских игроков из-за контракта Панарина

    Трансферы НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс
    «Нью-Йорк Рейнджерс» может расстаться с российскими игроками Владиславом Наместниковым и Павлом Бучневичем, передает New York Post.

    Артемий Панарин
    Артемий Панарин

    Руководство клуба из Нью-Йорка таким способом хочет разгрузить платежную ведомость, которую нагрузили контракты россиянина Артемия Панарина и защитника Джейкоба Троубу.

    24-летний Бучневич не имеет действующего контракта с клубом, арбитраж назначен на 29 июля. В 64 матчах минувшего чемпионата россиянин записал на свой счет 38 (21+17) баллов при показателе полезности «-10» и 13 минутах штрафа.

    26-летний Наместников в 78 матчах регулярного чемпионата отметился 31 (11+20) очком при показателе полезности «-7». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Случайная фигура или серый кардинал? У сборной России новый тренер
  • 10/07/2019 в 19:21
    •
  • Прогноз
  • «Фиорентина» — «Гвадалахара»
  • 4.35
  • Завтра в 04:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Использует ли «Црвена Звезда» свой опыт выступлений в ЛЧ?
  • «Црвена Звезда» — «Судува». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • «Фиорентина» разберется с кризисными мексиканцами
  • «Фиорентина» — «Гвадалахара». Прогноз и ставки
  • 4.35
    •
  • Сможет ли «Рига» выбить своего первого противника в еврокубках?
  • «Рига» — «Дандолк». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Диего Коста Футбол Трансферный дайджест. 9-15 июляВернется ли на родину форвард «Атлетико», куда перейдет лучший бомбардир Кубка Америки, где окажутся таланты из «Лилля» и другие трансферные новости последних дней Вчера в 20:120
  • 17:44
    • «Аталанта» подписала игрока сборной Украины
  • 17:27
    • Вихлянцева выиграла стартовый матч в Лозанне
  • 21:10
    • «Рейнджерс» могут обменять двух российских игроков из-за контракта Панарина
    Новак и Роджер провели на корте почти пять часов Теннис Уимблдон-2019. 15-летняя сенсация, стабильность Новака и провал россиянокИтоги третьего в сезоне турнира «Большого шлема» — Уимблдона Вчера в 16:390
  • Экспресс дня

  • «Црвена Звезда» подтвердит свой высокий класс
  • 4.30
    •
  • 22:39
    • Форвард «Ахмата» продолжит карьеру в «Анкарагюджю»
  • 21:53
    • Рублев вышел во второй круг турнира в Хорватии
  • 21:41
    • Валиев избежал арбитража и подписал новый контракт с «Калгари»
    «Арсенал» — «Динамо» Футбол РПЛ. «Спартак» одолел «Сочи», ЦСКА проиграл в Самаре, «Зенит» победил «Тамбов»Обзор матчей стартового тура чемпионата России Вчера в 22:190
  • 14:44
    • ПСЖ выставил требования «Барселоне» по Неймару
  • 14:29
    • «Вест Хэм» подписал форварда «Айнтрахта»
  • 14:13
    • Российские синхронистки завоевали золото чемпионата мира
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие