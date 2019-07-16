«Рейнджерс» могут обменять двух российских игроков из-за контракта Панарина

Артемий Панарин
globallookpress.com
Руководство клуба из Нью-Йорка таким способом хочет разгрузить платежную ведомость, которую нагрузили контракты россиянина Артемия Панарина и защитника Джейкоба Троубу.
24-летний Бучневич не имеет действующего контракта с клубом, арбитраж назначен на 29 июля. В 64 матчах минувшего чемпионата россиянин записал на свой счет 38 (21+17) баллов при показателе полезности «-10» и 13 минутах штрафа.
26-летний Наместников в 78 матчах регулярного чемпионата отметился 31 (11+20) очком при показателе полезности «-7». 0