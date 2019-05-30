НХЛ. «Сент-Луис» сравнял счет в финальной серии с «Бостоном»

В составе победителей шайбы забросили Роберт Бортуццо (10-я минута), российский форвард Владимир Тарасенко (15) и Карл Гуннарссон (64). У хозяев отличились Чарли Койл (5) и Юаким Нордстрем (11).
Счет в серии стал равным 1:1. Следующий матч противостояния состоится в Сент-Луисе 2 июня.
НХЛ. Кубок Стэнли. Плей-офф. Финал. Второй матч
«Бостон» — «Сент-Луис» — 2:3 ОТ (2:2, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Койл — 7 (бол., Дебраск, Пастрняк), 4:44 — 1:0. Бортуццо — 2 (Бозак, Гуннарссон), 9:37 — 1:1. Нордстрем — 3 (Керали), 10:17 — 2:1. Тарасенко — 10 (Шворц), 14:55 — 2:2. Гуннарссон — 1 (О`Райлли, Сундквист), 63:51 — 2:3Вратари: Раск — Биннингтон (63:43)Штраф: 6-10Броски: 23 (8+6+9+0) — 37 (10+14+9+4)
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«Бостон» — «Сент-Луис» 2:3 ОТ