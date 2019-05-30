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    НХЛ. «Сент-Луис» сравнял счет в финальной серии с «Бостоном»

    «Сент-Луис» одержал первую в истории победу в финале плей-офф НХЛ

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    «Сент-Луис»
    «Сент-Луис»
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    «Сент-Луис» в гостях обыграл «Бостон» во втором матче финальной серии Кубка Стэнли — 3:2 ОТ (2:2, 0:0, 0:0, 1:0).

    В составе победителей шайбы забросили Роберт Бортуццо (10-я минута), российский форвард Владимир Тарасенко (15) и Карл Гуннарссон (64). У хозяев отличились Чарли Койл (5) и Юаким Нордстрем (11).

    Счет в серии стал равным 1:1. Следующий матч противостояния состоится в Сент-Луисе 2 июня.

    НХЛ. Кубок Стэнли. Плей-офф. Финал. Второй матч
    «Бостон» — «Сент-Луис» — 2:3 ОТ (2:2, 0:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Койл — 7 (бол., Дебраск, Пастрняк), 4:44 — 1:0. Бортуццо — 2 (Бозак, Гуннарссон), 9:37 — 1:1. Нордстрем — 3 (Керали), 10:17 — 2:1. Тарасенко — 10 (Шворц), 14:55 — 2:2. Гуннарссон — 1 (О`Райлли, Сундквист), 63:51 — 2:3Вратари: Раск — Биннингтон (63:43)Штраф: 6-10Броски: 23 (8+6+9+0) — 37 (10+14+9+4)

    «Бостон» — «Сент-Луис» 2:3 ОТ
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