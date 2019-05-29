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    Президент СКА согласился отпустить Гусева в НХЛ

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    Президент СКА Геннадий Тимченко ответил на вопрос о возможности возвращения в «армейский» клуб нападающего Никиты Гусева.

    Никита Гусев
    Никита Гусев

    «Он же поедет в НХЛ играть, и я его отпускаю. Отпускаю, потому что он заслужил, в том числе своей игрой на Олимпиаде в Пхенчхане, забив этот гол в финале. Ему пора, на самом деле, он уже взрослый мальчик.

    Я больше переживаю, признаться, что наша молодежь пытается уехать в Северную Америку в 20-21 год. Зачем? Не понимаю, ведь не каждому из них там уготована судьба Панарина.

    Да и Артемий там четыре года уже отыграл, а сколько кубков выиграл? Пока что-то ни одного, а у нас в СКА выиграл», — цитирует Тимченко РИА Новости. 0

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