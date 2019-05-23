Задоров: Придумали себе приключения на одно место

Защитник сборной Россиипрокомментировал четвертьфинальную встречу ЧМ-2019 против США (4:3).

«Придумали себе приключения на одно место, когда пропустили в конце третьего периода. Но всё завершилось хорошо. Готовимся к следующей игре.

Важно было забросить первыми, забросить быструю шайбу. Потому что соперник реально силён.

Это американцы, мы знали, что они постараются сыграть в быстрый хоккей. Мы же забили в первой смене и это помогло.

У соперника классная команда, там собраны звёзды и сильные игроки. В итоге выдали хороший матч. Но победитель должен быть один.

Спасибо Василевскому, он сегодня много выручал. Хотя мы ему каждый день спасибо говорим.

Очень здорово помогают болельщики. Играем при своих трибунах, и это здорово. У отеля, где мы живём, много фанатов.

Знаем, что и у телевизоров сидят, ждут игр, болеют. Это помогает нам», — сказал Задоров пресс-службе ФХР.

Сборная России одержала победу над командой США в матче 1/4 финала чемпионата мира со счетом 4:3.

Соперник подопечных Ильи Воробьева по полуфинальному матчу ЧМ-2019 определится позднее. 0