Красная машина! Россия одержала шестую победу на Чемпионате мира по хоккею

Второй подряд шатаут Александра Георгиева и дубль Никиты Кучерова помогли России одолеть сопротивление швейцарской команды.

Перед матчем

Тренерский штаб сборной России на игру со Швейцарией внес две коррективы в ростер. Главная из них — со стартовых минут встречу нал голкипер Александр Георгиев, заняв место Андрея Василевского. Кроме того в состав вернулся нападающий Кирилл Капризов, которого поставили в тройку к Овечкину и Кузнецову вместо Александра Барабанова, а Сергей Плотников снова оказался вне заявки.

Состав России: Георгиев (Василевский); Нестеров — Сергачев, Зайцев — Орлов, Хафизуллин — Гавриков, Задоров; Дадонов — Малкин — Григоренко, Капризов — Кузнецов — Овечкин, Кучеров — Анисимов — Гусев, Телегин — Андронов — Ковальчук, Барабанов.

Рокировка вратаря прошла и у сборной Швейцарии – Леонардо Дженони сменил Рето Берра, но при этом наставник швейцарцев Патрик Фишер полностью перекроил тройки атаки, разбив даже ударную — Винсента Праплана отправили в четвертое звено, а Нико Хишеру и Кевину Фиале помогал более опытный Симон Мозер.

Игра

Не успела начаться игра, как сборная России сразу же получила большинство после удаления Майкла Форы, и хотя воспользоваться им не удалось, зато подопечные Ильи Воробьева смогли полностью завладеть инициативой. В итоге прорыв Дмитрия Орлова к воротам закончился добиванием Артема Анисимова с пятачка уже на 4-й минуте — 1:0.

Швейцария — Россия https://www.iihf.com

Почти сразу же вторым темпом мог удвоить счет Александр Овечкин, бросавший с верхнего пятачка, подправлял дальний бросок Артем Анисимов, и казалось, что Швейцарии не избежать еще одной или двух пропущенных шайб, настолько мощно атаковали россияне.

Но постепенно соперник пришел в себя, сбил темп, а затем начал угрожать воротам Александра Георгиева. И хотя первый бросок в створ ворот голкипера «Рейнджерс» пришелся лишь ближе к середине периода, к его концовке Швейцария уже дважды играла в большинстве, и почти выровняла статистику.

В начале второго периода штраф отхватил еще и Никита Нестеров, так что Швейцария, по факту, отыграла шесть минут большинства подряд, но столкнулась со сверх активным прессингом от нашей сборной, который нивелировал почти все созидательные потуги альпийской сборной.

В целом, схожая картина прослеживалась и в равных составах — швейцарцы изо всех сил старались поддерживать темп россиян, но много ошибались, часто теряли шайбу, и ушли на второй перерыв, пропустив еще раз, когда Россия реализовала свою вторую попытку в большинстве после броска Никиты Кучерова с правого круга под ближнюю штангу — 2:0.

Швейцария — Россия https://www.iihf.com

В третьем периоде подопечные Ильи Воробьева перешли к своему любимому делу — игре по счету. Все попытки Швейцарии размочить счет разбивались уже при входе в зону, а в середине периода в большинстве Россия могла провести и третью шайбу, но Кирилл Капризов и Никита Гусев смазали с убойных позиций.

Не удалось в большинстве — получилось в равных составах. Артем Анисимов и Никита Кучеров убежали в контратаку, которая завершилась голом и дублем форварда «Тампа-Бэй». И хотя после третьей шайбы Швейцария заканчивала поединок, дважды подряд играя в большинстве, ей так и не удалось пробить Георгиева.

Итог

Сборная России продолжает идти без поражений, одержав шестую победу подряд, причем четыре из них оказались сухими. Любопытно, что Александр Георгиев, сыграв да матча, оба раза оформил шатауты. Также продолжает радовать Никита Кучеров, оформивший дубль. Заключительный матч группового раунда сборная России проведет 21 мая против Швеции, в котором нашей команде предстоит отстаивать первое место в группе «В».

Швейцария — Россия 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Анисимов — (Орлов, Гусев), 03:36 — 0:1; Кучеров — (бол., Гуев), 26:20 — 0:2; Кучеров — (Анисимов, Зайцев), 55:20 — 0:3

Вратари: Дженони — Георгиев

Штраф: 8 — 14

Броски: 31 (9+11+11) — 34 (12+14+8) 0