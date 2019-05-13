США — Финляндия: счет матча 3:2, обзор голов

Дилан Ларкин
globallookpress.com
Игра закончилась со счетом 3:2 ОТ.
Американцы первыми забросили две шайбы усилиями Брэди Шея и Джонни Годро. Финны на 20-й минуте сократили отставание благодаря голу Харри Песонена, а в концовке второго периода сравняли счет — точным броском отличился Нико Оямяки.
Встреча перешла в овертайм, где победу США принес Дилан Ларкин.
Команда США набрала 5 очков и расположилась на третьем месте в турнирной таблице. Финляндия с 7 баллами занимает 1-ю строчку.
Чемпионат мира. Группа A
США — Финляндия — 3:2 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Шей — 1 (Дебринкэт, Айкел), 0:50 — 1:0. Годро — 1 (Айкел), 10:36 — 2:0. Песонен — 1 (Маннинен, Койвисто), 19:05 — 2:1. Оямяки — 1 (Маннинен, Каски), 39:28 — 2:2. Ларкин — 1 (К. Хьюз), 63:47 — 3:2Вратари: Шнайдер — ВехвиляйненШтраф: 4 — 2Броски: 29 (10+6+11+2) — 26 (9+6+11+0)