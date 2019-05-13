США — Финляндия: счет матча 3:2, обзор голов

Сборнаяоказалась сильнее командыв матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею.

Игра закончилась со счетом 3:2 ОТ.

Американцы первыми забросили две шайбы усилиями Брэди Шея и Джонни Годро. Финны на 20-й минуте сократили отставание благодаря голу Харри Песонена, а в концовке второго периода сравняли счет — точным броском отличился Нико Оямяки.

Встреча перешла в овертайм, где победу США принес Дилан Ларкин.

Команда США набрала 5 очков и расположилась на третьем месте в турнирной таблице. Финляндия с 7 баллами занимает 1-ю строчку.