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    Сборная США в овертайме победила Финляндию на ЧМ-2019

    США — Финляндия: счет матча 3:2, обзор голов

    Чемпионат мира по хоккею Сборная Финляндии Сборная США
    Сборная США оказалась сильнее команды Финляндии в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею.

    Дилан Ларкин
    Дилан Ларкин

    Игра закончилась со счетом 3:2 ОТ.

    Американцы первыми забросили две шайбы усилиями Брэди Шея и Джонни Годро. Финны на 20-й минуте сократили отставание благодаря голу Харри Песонена, а в концовке второго периода сравняли счет — точным броском отличился Нико Оямяки.

    Встреча перешла в овертайм, где победу США принес Дилан Ларкин.

    Команда США набрала 5 очков и расположилась на третьем месте в турнирной таблице. Финляндия с 7 баллами занимает 1-ю строчку.

    Чемпионат мира. Группа A
    США — Финляндия — 3:2 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Шей — 1 (Дебринкэт, Айкел), 0:50 — 1:0. Годро — 1 (Айкел), 10:36 — 2:0. Песонен — 1 (Маннинен, Койвисто), 19:05 — 2:1. Оямяки — 1 (Маннинен, Каски), 39:28 — 2:2. Ларкин — 1 (К. Хьюз), 63:47 — 3:2Вратари: Шнайдер — ВехвиляйненШтраф: 4 — 2Броски: 29 (10+6+11+2) — 26 (9+6+11+0)
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