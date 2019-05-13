Орлов: Игра против чехов — лучшая на турнире

Защитник сборнойпрокомментировал победный матчсо сборной(3:0).

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«Чехи не такие страшные? Да нет, у них хорошая команда. Мы хорошо сыграли первый период, реализовали свои моменты, и мне кажется, что это была наша лучшая игра на турнире. Если раньше мы давали сопернику возможность легко проходить среднюю зону, то сегодня было получше. Таких опасных моментов не было, а если были ошибки, то Василевский нас выручал, он красавец.

В первом периоде были проблемы с выходом из зоны? Первый период неплохо сложился, во втором было несколько потерь. Чехи хорошо защищали среднюю зону, нужен был хороший длинный пас и прессинг. Долго ли привыкали к скоростям, потому что с Австрией и Норвегией играли вразвалочку? Не знаю, я не думаю, что мы проигрывали в скорости. Мы ведь играли второй день подряд, а соперник отдыхал и должен был быть посвежее. Мне так не показалось. Больше половины игры мы хорошо выглядели.

Кузнецов и Овечкин не могут забить? У нас одна команда, все играют друг за друга. Очки будут, они мастера. Когда у вас в команде играет лидер во всём мире по голам, то вы будете искать его передачами, это нормально», — цитирует Орлова «Чемпионат».

Сборная России одержала третью подряд победу на турнире, а следующий матч проведет против Италии 15 мая. 0