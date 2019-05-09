Россия едет в Братиславу только за золотом

Россия на групповом этапе сыграет со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Австрией, Латвией и Италией. Все матчи россияне проведут в Кошице на «Стил Арене».

В группе А выступят Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания, которая вернулась в элиту спустя 25 лет. Эти команды сыграют в Братиславе на «Словнафт Арене».

На групповом этапе каждая команда сыграет с каждой. В плей-офф выйдут по четыре сборных из каждой группы. Победитель группы А в четвертьфинале сыграет с четвертой командой группы Б — и так далее.

Финал и матч за третье место состоятся 26 мая в Братиславе.

Россия едет за золотом

Автор «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис считает, что сборная России обязана брать на стартующем чемпионате мира только золото.

«Пришло время брать золото. Другой задачи перед сборной России в ее текущем составе стоять не может. Даже поражение в финале, еще приемлемое в иное время и при иных обстоятельствах, сейчас будет отзываться болью в сердце.

Со своими многочисленными звездами, включая Овечкина, Кучерова, Малкина, Кузнецова и Василевского, наша команда — главный претендент на золотые медали стартующего 10 мая в Словакии чемпионата мира. Роль железного фаворита для россиян всегда опасна. Этот фактор ложится тяжелым грузом на всех и каждого.

Прошлогодние мытарства в олимпийском финале Пхенчхана с немцами слишком свежи в памяти, чтобы забывать о психологии. Но и выводы из ошибок прошлого тоже можно сделать. Точно в большой плюс идет мотивация. Российские суперзвезды НХЛ, которые вылетели в первом раунде Кубка Стэнли, злы и горят желанием завершить сезон в качестве триумфаторов.

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Пять лет "Красная машина" не знает вкуса побед на чемпионатах мира. Становится даже неудобно за такое громкое прозвище, возрожденного в массовом сознании руководством сборной».

Воробьеву можно посочувствовать

Корреспондент «Советского спорта» Александр Федоровский размышляет о главном тренере сборной России Илье Воробьеве.

«Илья Петрович Воробьев оказался перед стартом чемпионата мира в непростом положении. В его распоряжении звездный состав. И именно этот самый состав не оставляет тренеру права на ошибку. Давление? Безусловно. Справится? Вот и посмотрим.

Но переоценивать важность даты 23 мая (день четвертьфиналов) для тренера я бы не стал. Для самой сборной и болельщиков — да, это важный матч. А вот для Воробьева, я думаю, это будет своего рода вызов шагнуть чуть выше, чтобы побороться за медали. Ведь, в сущности, он как тренер еще никогда серьезно не проваливался. Да, после победы в Кубке Гагарина с "Металлургом" победного продолжения в роли главного пока не произошло, но и откровенных провалов вспомнить не получается.

В силу того, что состав у сборной России перед стартом турнира просто сумасшедший, Илья Петрович находится в достаточно простой ситуации: победа — и он продолжает работать, а вот любой другой результат, скорее всего, повлечет за собой кадровые решения не в его пользу. Олимпиада нам пока в ближайшее время не светит, так что двигать эти самые кадры можно особенно агрессивно».

Воробьеву нужно найти командную химию

Автор «Чемпионата» Лев Лукин оценивает соперников россиян по групповому этапу и выражает уверенность, что проблем у российской команды не возникнет.

«Куча звёзд в составе и масса амбиций — вот что такое сборная России на предстоящем чемпионате мира. С одной стороны, очень круто, что в нашей национальной команде одновременно собрались почти все лучшие игроки из НХЛ. С другой — прошедший Евротур показал, что с этим элитным материалом тренерскому штабу предстоит едва ли не больше работы, чем если бы костяк сборной составляли игроки КХЛ.

От того, успеет ли и сможет ли Илья Воробьёв грамотно разобраться со всеми своими богатствами, сплотить звёзд вокруг единой цели, мудро распределить роли в команде и найти баланс; от этого и зависит успех российской сборной в Братиславе. Потенциал, безусловно, у этого состава невероятный, но преклоняться перед Кучеровым, Овечкиным и другими нашими звёздами в столице Словакии никто не будет.

Прогноз на групповой этап: сомнений в том, что Россия попадёт в плей-офф, нет никаких, поэтому групповой этап можно потратить на поиск пресловутой командной химии. Свои победы наши ребята одержат в любом случае, а поединки с Чехией и Швецией станут генеральной репетицией матчей на вылет. Предположу, что они сложатся для России удачно и команде Воробьёва удастся выйти из группы с первого места».

Россия — главный фаворит

Обозреватель «Советского Спорта» Иван Костяев оценивает участников турнира, выбирая тройку фаворитов.

«Банально, но Россия — главный фаворит. На бумаге состав команды Ильи Воробьева выглядит очень мощно. Тут и лучший снайпер поколения Овечкин, и главный игрок сезона Кучеров, и самый прогрессирующий голкипер мира Василевский. На бумаге у России все здорово.

Естественно, показать хороший результат рассчитывает и США со своими звездами. Американцы должны занимать первое место в своей группе, а затем уверенно проходить в полуфинал. Именно в нем для США (да и для России) тоже начнется настоящая рубка.

Третий фаворит… Нет, не канадцы. Мы назовем шведов, потому что у них крутая оборона, пара молодых звезд в атаке и шикарный голкипер, за спиной которого есть достойный сменщик. Швеция точно никого не боится и всегда способна удивить».

Будет горячо и много звезд

Автор блога «Овечкин и Седины» Никита Петухов уверен, что турнир в Братиславе получится очень зрелищным.

«Говорят, турнир не собирает лучших? Это уже пять лет как ерунда: с 2015-го на турнир приезжали Кросби, Овечкин, Макдэвид, Мэттьюс, Панарин, Малкин, Кучеров, Кузнецов, Бернс, Эберле, Сегин, Форсберг, Лайне, Ахо, Дацюк, Койву, Шайфли, Перри, Марнер, Нюландер, Маккиннон, Кэйн, Раккель, Зибанежад, Рантанен — разумеется не все сразу, но после слабого состава на ЧМ-2014 ни один турнир не был даже и близко к провалу.

Отличие от Кубка мира: вы не уснете в плей-офф.

Отличие от Олимпиады: никаких немцев в финале — серебряные призеры Пхенчаха-2018 на следующем ЧМ даже не вышли в плей-офф — только шестое место в группе.

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Чемпионат мира вообще как-то определился с форматом: теперь это бойкое сиюминутное соревнование на лучшую концепцию. У кого самые свежие идеи, у кого лучший подход к короткому турниру, кто грамотнее разбирается в хоккеистах, у кого более эффективная система — или у кого самая крутая школа. В 2015-м Россия не раскрыла потенциал и сложилась под давлением Кросби и Маршанда, в 2016-м приехал и всех засушил тренер канадцев Билл Питерс, 2017-й и 2018-й — время, когда Рикард Гренборг перепридумал шведский стиль, добавил в него жесткости, терпения и настойчивости: в итоге шведы дважды подряд золотые.

В этом году будет так же горячо: американцы — с Кэйном, Годро, Айкелом и тренером Блэшиллом, канадцы — с Таваресом, Стоуном, Шабо и тренером Виньо, шведы — уже по классике с Нюландером и Гренборгом, наши — с нереальным составом и прогрессивным тренерским умом. Это будет очень круто — пускай и со стадии плей-офф».

Несчастливая Братислава

Обозреватель «Советского Спорта» Вячеслав Домрачев вспоминает неудачный опыт российской команды на турнирах в столице Словакии.

«Братислава — вовсе не гостеприимный для наших хоккеистов (да и футболистов) город. Братислава российским слезам не верит. Именно в столице Словакии начинала первый в своей новой истории чемпионат мира сборная России. Она обыграла здесь объединенную команду Чехо-Словакии 4:2 (пишется именно так, через дефис), но потом, переехав в Прагу, не взяла четвертьфинальный барьер, уступив 0:2 шведам. И впервые с дебютного для себя ЧМ-1954 осталась за пьедесталом.

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И в 2011-м сборная России после двух чемпионств и серебра довольствовалась деревянными медалями, уступив в полуфинале финнам, а матче за бронзу — чехам. Гол Микаэля Гранлунда "сачком" вряд ли забыт. Забил он его в Братиславе Константину Барулину. Там же главный тренер россиян Вячеслав Быков, в силу объективных причин плохо подготовивший команду, пожаловался заглянувшему на местную арену премьер-министру Владимиру Путину на… эксперта Александра Кожевникова. За его уничижительную критику сборной.

Есть надежда, что львиную долю критических стрел мы выпустили по дримтим на Чешских играх. От матча к матчу наша сборная будет прибавлять, и 26 мая Овечкин и Ко отхлебнут шампанского из чемпионского кубка, вернув России титул, который страна ждет уже пять лет». 0