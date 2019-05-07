НХЛ. Вылет «Коламбуса» и трудовая победа «Колорадо»

«Коламбус» — «Бостон» 0:3
В шестом матче серии полуфинала Восточной конференции НХЛ «Бостон Брюинз» на выезде одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).
Счет в середине второго периода открыл форвард гостей Давид Крейчи. Маркус Юханссон на 49-й минуте увеличил преимущество «Брюинз».
Еще через пару минут первый гол в текущем плей-офф забил Дэвид Бэкес.
Вратарь «Брюинз» Туукка Раск оформил шат-аут, отразив 39 бросков. Его визави Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 29.
«Бостон» одержал победу в серии со счетом 4-2 и вышел в финал Восточной конференции, где сыграет с «Каролиной Харрикейнз».
«Колорадо» — «Сан-Хосе» 4:3 ОТ
«Колорадо Эвеланш» победил «Сан-Хосе Шаркс» в шестом матче серии полуфинала Западной конференции НХЛ.
Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Денвере и завершилась со счетом 4:3 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 1:0).
В основное время Тайсон Джост и Джей Ти Комфер, оформивший дубль, трижды выводили «Эвеланш» вперед. «Акулы» на это ответили дублем Марка-Эдуара Власика и Брента Бернса.
Решающей стала шайба, которую на третьей минуте овертайма забросил Габриэль Ландеског.
«Колорадо» сравнял счет в серии — 3-3. Решающая игра состоится в Сан-Хосе 9 мая. 0