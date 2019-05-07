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    НХЛ. Вылет «Коламбуса» и трудовая победа «Колорадо»

    Результаты матчей плей-офф НХЛ 7 мая

    НХЛ Коламбус Блю Джекетс Бостон Брюинз Колорадо Эвеланш Сан-Хосе Шаркс
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    «Коламбус» — «Бостон»
    «Коламбус» — «Бостон»
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    «Коламбус» — «Бостон» 0:3

    В шестом матче серии полуфинала Восточной конференции НХЛ «Бостон Брюинз» на выезде одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

    Счет в середине второго периода открыл форвард гостей Давид Крейчи. Маркус Юханссон на 49-й минуте увеличил преимущество «Брюинз».

    Еще через пару минут первый гол в текущем плей-офф забил Дэвид Бэкес.

    Вратарь «Брюинз» Туукка Раск оформил шат-аут, отразив 39 бросков. Его визави Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 29.

    НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 финала. Шестой матч
    «Коламбус» — «Бостон» — 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
    Голы: Крейчи — 4 (Дебраск, Клифтон), 32:13 — 0:1. Юханссон — 2 (Койл, Хейнен), 48:58 — 0:2. Бэкес — 1 (Краг, Крейчи), 50:39 — 0:3Вратари: Бобровский (56:31) — РаскШтраф: 2 — 8Броски: 39 (10+17+12) — 29 (12+5+12)

    «Бостон» одержал победу в серии со счетом 4-2 и вышел в финал Восточной конференции, где сыграет с «Каролиной Харрикейнз».

    «Коламбус» — «Бостон» 0:3

    «Колорадо» — «Сан-Хосе» 4:3 ОТ

    «Колорадо Эвеланш» победил «Сан-Хосе Шаркс» в шестом матче серии полуфинала Западной конференции НХЛ.

    Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Денвере и завершилась со счетом 4:3 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 1:0).

    В основное время Тайсон Джост и Джей Ти Комфер, оформивший дубль, трижды выводили «Эвеланш» вперед. «Акулы» на это ответили дублем Марка-Эдуара Власика и Брента Бернса.

    Решающей стала шайба, которую на третьей минуте овертайма забросил Габриэль Ландеског.

    НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4 финала. Шестой матч
    «Колорадо» — «Сан-Хосе» — 4:3 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 1:0)
    Голы: Жост — 2 (Комфер, Коул), 24:05 — 1:0. Власик — 2 (Майер, Нюквист), 34:36 — 1:1. Комфер — 3 (Седерберг, Керфут), 38:44 — 2:1. Бернс — 5 (Э. Карлссон), 39:50 — 2:2. Комфер — 4 (Брассар, Уилсон), 44:00 — 3:2. Власик — 3 (Кутюр, Нюквист), 57:32 — 3:3. Ландескуг — 3 (Макар), 62:32 — 4:3Вратари: Грубауэр — ДжонсШтраф: 2 — 6Броски: 26 (11+8+5+2) — 22 (5+8+8+1)

    «Колорадо» сравнял счет в серии — 3-3. Решающая игра состоится в Сан-Хосе 9 мая. 0

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