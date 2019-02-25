«Авангард» отправил шесть безответных шайб в ворота «Ак Барса»

Хоккеисты «Авангарда»
ХК «Авангард»
Встреча, которая прошла в Балашихе, завершилась со счетом 6:0 (2:0, 2:0, 2:0).
Голы на свой счет записали Денис Зернов, Вилле Покка, Артем Манукян, Коди Франсон и Сергей Шумаков, оформивший дубль.
Сухой матч провел вратарь омского клуба Игорь Бобков.
КХЛ. Плей-офф
«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)
Голы: Зернов — 1 (бол., Медведев, Чудинов), 13:13 — 1:0. Покка — 1 (Зернов, Михеев), 16:49 — 2:0. Манукян — 1 (Фисенко, Фрэнсон), 23:18 — 3:0. Фрэнсон — 1 (Фисенко, Стась), 30:49 — 4:0. Шумаков — 1 (Кошелев, Семенов), 52:53 — 5:0. Шумаков — 2 (Бондарев), 56:54 — 6:0Вратари: Бобков — Подъяпольский (Шарыченков, 30:49)Штраф: 14 — 40Броски: 42 (13+13+16) — 21 (10+10+1)
Вторую игру команды проведут в Балашихе 27 февраля. 0