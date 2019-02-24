«Даллас» заполучил Цуккарелло, «Коламбус» — Дзингела

Взамен «Рейнджерс» получили право выбора во втором раунде драфта-2019, а также условный выбор в третьем раунде драфта-2020.
Выбор во втором раунде драфта-2019 станет выбором первого раунда, если «Старз» выйдут в финал Западной конференции и если Цуккарелло сыграет как минимум в 50% игр «Далласа» за первые два раунда плей-офф.
Также выбор в третьем раунде драфта-2020 станет выбором первого раунда, если «Даллас» подпишет контракт с хоккеистом в межсезонье.
В нынешнем сезоне Цуккарелло забросил 11 шайб и сделал 26 результативных передач в 46 матчах регулярного чемпионата.
«Оттава Сенаторз» обменяла нападающего Райана Дзингела в «Коламбус Блю Джекетс».
В обратном направлении проследует канадский нападающий Энтони Дюклер.
Кроме того, «Блю Джекетс» получат драфт-пик седьмого раунда драфта-2019. Взамен «Оттава» получила выбор во втором раунде драфта-2020, а также условный выбор во втором раунде драфта-2021.
В нынешнем сезоне Дзингел провел 57 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На его счету 22 заброшенные шайбы и 22 результативные передачи. 0